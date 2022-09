Már 54 ezer fölé teszik az elesett orosz katonák számát

Közzétette az eddig elszenvedett orosz veszteségeket az ukrán védelmi tárca. Ezek szerint a háború kezdete óta 54.250 orosz katona esett el, az előző huszonnégy órában kétszázan vesztették életüket. De hadianyagban is döbbenetes méretű veszteségeket mutattak ki: 2202 tank, 4701 páncélozott jármű, 1306 ágyú vagy tarack, 251 harci gép, 216 helikopter, 911 drón, 15 hadi hajó szerepel többek között az orosz veszteséglistán az ukránok szerint.

"Sometimes it seems that russia is destined only to show the whole world how not to live and what not to do."

Petr Chaadaev

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 17: pic.twitter.com/wykj2QHtYD

