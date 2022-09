Larry, a Downing Street főegerésze szívesen lenne a britek új miniszterelnöke

Programjában azt írja: véget vetne a politikai cicaharcoknak.

Már egy nap sincs hátra addig, hogy bejelentsék, Rishi Sunak vagy Liz Truss követi-e Boris Johnsont a miniszterelnöki székben. Nagyon úgy fest azonban, hogy egy harmadik jelentkező is lenne a posztra, aki ráadásul jobban ismerti a Downing Street 10-es szám alatt található kormányfői rezidenciát, mint bárki.

Arról, hogyan kezelné az inflációt vagy a migránskérdést egyelőre nem nyilatkozott, de az biztos, hogy aranyosabb, mint a legtöbb politikus. Larry, a Downing Street 10 hivatalos főegerésze néhány plakáton tűnt fel Sunak és Truss képe mellett ezzel a kérdéssel: ha választhatnál, kire szavaznál? A két jelölt mellett ott a nemzeti színű csokornyakkendőt viselő macska, illetve kampányoldalának a címe is – mert ilyenje is van. A weboldalán megtalálható a macska programja, amely többek közt olyanokat is ígér, hogy az ő vezetése alatt a macskák döntenének a dobozok újrahasznosításának idejéről, minden macska nedves tápot kapna, és dekriminalizálnák a macskamenta-piacokat. Azt is hozzáteszi, ő az egyetlen jelölt, akinek tiszták a mancsai, és aki képes arra, hogy felszámolja a politikai cicaharcokat.

A viccelődésen kívül egyébként a weboldal arra hívja fel a figyelmet, mennyire problémás, hogy egy ilyen sorsdöntő kérdésben, mint a jövendőbeli brit vezető személye nem a 67 millió brit, hanem a 160 ezer tory, azaz konzervatív képviselő dönt.

Yes we cat. https://t.co/u1acsIfHIb — Larry the Cat (@Number10cat) August 30, 2022

Larry egyébként már végignézett néhány miniszterelnöki távozást, ugyanis még David Cameron iktatta be őt 2011 februárjában – a volt vezetőnek hiányzott is az állat, amikor kiköltözött.A macskának már korábban is voltak miniszterelnöki ambíciói, Theresa May lemondása után is jelezte igényét a vezetői posztra.