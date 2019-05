Larry, a Downing Street macskája szívesen lenne Theresa May utódja

Pénteken mi is megírtuk, hogy lemondott Theresa May brit miniszterelnök, aki június 7-én távozik a kormány és a Konzervatív Párt éléről, ügyvezetőként utóda megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat. Fél nap sem telt el, valaki máris bejelentkezett May utódjának. Larry, a Downing Street híres macskája, akit még David Cameron hozott a házhoz, a Twitteren jelentette be indulását.

“I am announcing that I’m standing to become the next Prime Minister. If Boris Johnson is running, then people deserve a serious candidate too…” #LarryForPM #YesWeCat pic.twitter.com/6mNyw2w2Pa — Larry the Cat (@Number10cat) 2019. május 24.

A Downing Street főegerésze élőben nem tekinthette meg, ahogy gazdája lemond, mert pont előtte markolták fel és vitték be a házba:

Seems Theresa didn’t want to share her moment…pic.twitter.com/ExWgsShwbO — Larry the Cat (@Number10cat) 2019. május 24.

A Downing Streeten már VIII. Henrik idejében is alkalmaztak egérfogó macskákat, de hivatalos cicája az Egyesült Királyság mindenkori kormányának csak 1929-ben lett, a miniszterelnökségen A.E. Banham engedélyezte a „készpénzkasszából napi egy penny elköltését egy hatékony macska eltartására”. Azóta megugrott a főegerész eltartása, ma már legalább évi 100 fontot költenek az állatra, írja a hvg.hu.

A tisztséget eddig leghosszabb ideig egy Wilberforce nevű cica viselte, aki 18 évig szolgált a Downing Street 10. szám alatt, többek között Margaret Thatcher miniszterelnöksége alatt is egerészett.

