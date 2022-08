Boris Johnson brit miniszterelnök Ukrajnába utazott

Boris Johnson brit miniszterelnök Ukrajnába látogatott az invázió féléves évfordulóján – derült ki a Downing Street twitter-üzenetéből.

The Prime Minister has arrived in Kyiv on Ukraine’s 31st Independence Day.

His message: Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/9DKZYs9QRe

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 24, 2022