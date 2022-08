A Luhanszki Népköztársaság egyik katonai egysége megtagadta a harcot Donyeckben

Oroszország nehezen tudja a Donbaszban állomásozó reguláris csapatait kiegészíteni segédcsapatokkal – áll a legutóbbi brit hírszerzési jelentésében.

Augusztus 15-én az ukrán közösségi csatornákon kezdett terjedni egy olyan videó, amelyen állítólag az önhatalmúlag kikiáltott Luhanszki Népköztársaság (LPR) egyik katonai egysége látható amint megtagadják, hogy részt vegyenek egy támadó műveletben. A szeparatisa régió katonái azt állítják, hogy már teljesítették kötelességüket azzal, hogy megszerezték az ellenőrzést egy luhanszki terület felett, ezért az orosz parancsnokok fenyegetései ellenére sem akarják a szomszédos donyecki területen folytatni a harcot – közölte a brit védelmi minisztérium.

A jelentése hozzáteszi, hogy Oroszország nehezen tudja motiválni segédcsapatait arra, hogy csatlakozzanak a Donbaszban állomásozó reguláris erőkhöz, ami oda vezet, hogy valószínűleg pénzügyi ösztönzőkkel próbálják a csapatokat harcba vonni.

Oroszország többek között azért küzd ezzel a problémával, mert az ukrajnai háborút „különleges katonai műveletnek” minősítette, így állam jogi kényszerítő ereje korlátozott.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/yI2OUa5eEe

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gckTwVSILW

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 22, 2022