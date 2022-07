A britek szerint az oroszok elvesztették a háborút, de így is nagy fenyegetést jelentenek

Tony Radakin admirális, a brit fegyveres erők főnöke volt a BBC One vasárnapi reggeli műsorának vendége, aki azt állította, hogy Oroszország a háborúban elveszítette szárazföldi haderejének harminc százalékát, és saját céljaihoz képest a háborút is, de még így is Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést. Radakin szerint az ukránok harcolnak és hiszik, hogy megnyerhetik a háborút, az orosz hadsereg viszont küszködik csak.

Ötvenezer orosz katona halt meg vagy sebesült meg eddig ebben a konfliktusban, 1700 tank veszett oda, és 4 ezer páncélozott jármű. Egy hónap alatt el akarták foglalni a városokat, nyomás alá akarták helyezni a NATO-t, mivel ez nem sikerült, az ukrán hadsereg abszolút hisz abban, hogy az elveszett területeket vissza tudja foglalni

– nyilatkozott az Egyesült Királyság védelmi vezérkarának vezetője. Radakin véleménye szerint ugyanakkor Putyin gyengülésében, vagy betegségében nem szabad hinni, mint mondta, ő katonai szakemberként stabilnak ítéli az orosz belpolitikai helyzetet.