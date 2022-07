Tölgypajzsos Thorin fegyverét kapták meg az ukránok

Litvániában mostanság eléggé felkapott lett, hogy a nagy oroszellenes felbuzdulásban a közemberek adakozásaiból vásárolnak hasznos fegyvereket az ukrán haderőnek. Andrius Tapinas litván újságíró tette ki a Twitterére, hogy ismét sikerül ilyen holmit küldeni a háború dúlta országba. Közel 1,1 millió euró értékben vettek drónok ellen használható fegyvereket és kapcsolódó radarrendszert, amivel már 5 kilométer távolságból kiszúrhatók a közelítő orosz drónok. Ez elég hasznos, a háború jelentős hadszíntere az égben zajlik a drónok közt.

És hogy hogy jön ide J. R. R. Tolkien A hobbit című regényéből Tölgypajzsos Thorin, a törpök egyik nagy vezére? Úgy, hogy a litvánok az Orcrist nevet adták a fegyverrendszernek, a név pedig a tolkieni mitológiából ered, ez volt az Orkölő, Thorin kardja. A név oka, hogy a háború eleje óta orkoknak becézik az ukránok az oroszokat, ez pedig nem bók: az ork Tolkiennél egy eltorzult, gonosz létforma. (Nexta)

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist – Orc Killer.

Today we added 80 Wingman – NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.

Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 11, 2022