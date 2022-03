Sean Penn Ukrajnában segít a menekülteknek

Sean Penn Ukrajnába utazott, hogy segítsen a menekülteknek. A színész a lvivi régió vezetőjével közös képet tett fel Twitter-oldalára. Az ukrajnai orosz invázió kezdetekor, február 24-én Penn a fővárosban, Kijevben forgatott egy dokumentumfilmet. Jótékonysági szervezete azóta is azon dolgozik, hogy lakhatást és oktatást biztosítson az ukrán menekültek számára Lengyelországban.

A hét elején Penn azzal fenyegetőzött, hogy beolvasztja az Oscar-díját, ha Ukrajna elnökét nem hívják meg a vasárnapi Los Angeles-i eseményre.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGO’s to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy

— Sean Penn (@SeanPenn) March 28, 2022