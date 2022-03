„Remélem, hamar talpra állsz” – mondta az orosz védelmi miniszterhelyettes egy lábát Ukrajnában elvesztett katonának

Junusz-Bek Evkurov kitüntetett egy orosz katonát, aki elvesztette az egyik lábát Ukrajnában. A kitüntetés feltűzése után azt mondta a katonának, hogy reméli, hamar talpra áll.

Russian deputy defense minister Yunus-Bek Evkurov gave a soldier who lost a leg fighting in Ukraine a medal yesterday and told him: “I hope you’ll get back on your feet” pic.twitter.com/Cw8Sn3BCys

— max seddon (@maxseddon) March 27, 2022