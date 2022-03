Robbanószerkezet volt a Zágrábban lezuhant drónon

Hivatalosan is megerősítették azokat a lapértesüléseket, amelyek szerint robbanószerkezet is volt a csütörtökön Zágrábban lezuhant drónon – írja a Népszava. Mario Banozic horvát védelmi miniszter elmondta, hogy a vizsgálat a végső fázisába érkezett és megállapították, hogy bizonyos maradványokon robbanóanyag-elemeket fedeztek fel. Hasonlóan nyilatkozott a katonai rendőrség vezetője, Vlado Kovacevic is.

A korábban közzétett adatok szerint a robotrepülő keletről nyugatra, vagyis a magyar légtérből lépett be a horvát légtérbe, 700 kilométeres óránkénti sebességgel, 1300 méteres magasságban, csütörtökön valamivel éjfél előtt. A város központjában is hallható robbanás után a repülőgép egy nagyobb darabja a Jarun tó mellett zuhant le, a helyszínen három méter átmérőjű kráter keletkezett.

Banozic kijelentette, hogy nem csak a drón, hanem a robbanószerkezet is szovjet gyártmányú volt, tehát biztosan nem felderítő gépről volt szó. Azt továbbra sem tudni, hogy oroszoké vagy ukránoké volt-e a drón, mert hiába írta meg az egyik lap, hogy az ukrajnai Vinnyicából lőtték fel, azt nem tudni, hogy kik. Banozic hozzátette, hogy a bomba felrobbant, de egyelőre nem tudni, mikor, ezt próbálják megállapítani, mindenesetre egy fekete dobozt megtaláltak, amely a NATO-val közös vizsgálathoz adhat támpontot.

A horvát védelmi miniszter rámutatott, szerdán rendkívüli, miniszteri szintű NATO-ülést tartanak, ahol arról is szó lesz, hogy milyen mulasztást követett el Magyarország és Románia a drónnal kapcsolatban, bár utóbbi légterében csak rövid időt töltött a gép.

Ha ezt a helyzetet időben észlelték és megoldották volna a szomszédos országokban, ma nem tartanánk itt

jelentette ki Banozic.