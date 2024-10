Leseggfejezte Zelenszkijt az orosz külügyi szóvivő

Trump kampányszlogenjét újragondolva, „Tegyük újra kicsivé Oroszországot!”-feliratú pólót viselt október 23-i videós beszéde alatt Volodimir Zelenszkij.

Mindez nem nyerte el a Kreml tetszését. Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivő X-en közzétett válaszában azt írta:

💬 Russian MFA Spox #Zakharova: Small as what? The USSR? The Russian Empire?

Oh, I got it! As the Kievan Rus. For that we need Kiev. You said it yourself, bloody jerk. pic.twitter.com/r8EWz5t7XP

