A britek szerint kezd túlterhelődni az orosz sereg, utánpótlásra van szükségük

Jelentést közölt szombat este az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma. A hírszerzés szerint Oroszország azon dolgozik, hogy megerősítse a túlterhelt reguláris haderejét.

A minisztérium Twitteren közzétett jelentésében beszámol arról, amiről már pénteken hallani lehetett, hogy Vlagyimir Putyin nyilvánosan üdvözölt 16 ezer közel-keleti „önkéntest”, akiket célzottan azért toboroztak, hogy bekapcsolódjanak az ukrajnai invázióba.

A miniszétrium azt is tudni véli, hogy az orosz fél a vele szerződésben álló zsoldoscsapatokat is bevetni tervezi a közvetlen harcokban. A hírek eddig csak arról szóltak, hogy a hírhedt Wagner Group nevű zsoldos csapat több száz tagját küldték az ukrán fővárosba, hogy likvidálják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Oroszország a héten ismerte be először, hogy a hivatásos csapatai mellett sorozott katonákat is bevetett az invázió során.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 March 2022

