Az ukránok már a harmadik orosz vezérőrnagyot ölték meg

A Guardian újságírója szerint a harmadik orosz vezérőrnagyot (dandártábornokot) ölték meg Ukrajnában, amit a nyugati országok is megerősítettek. Dab Sabbagh becslése szerint körülbelül 20 orosz vezérőrnagy vezeti az orosz csapatokat Ukrajnában, és elég meglepő, hogy ennyire a frontvonalon harcolnak, ami azt jelentheti, hogy a katonák nem képesek önálló döntéshozatalra.

Third Russian major general killed in Ukraine, Western officials confirm. Rough estimate is that there would have been about 20 deployed to lead Russian forces in the invasion, so a high proportion of casualties

— Dan Sabbagh (@dansabbagh) March 11, 2022