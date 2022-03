Kifosztották az oroszok az IKEA-t, amikor megtudták, hogy elhagyja az országot a háború miatt

Orosz vásárlók rohama indult az oroszországi IKEA áruházakban, amikor megtudták, hogy a svéd bútorkereskedő cég felfüggeszti tevékenységét az országban az ukrajnai háború miatt. A pánikba esett oroszok megragadták az utolsó lehetőséget, hogy bevásároljanak kedvenc bútoráruházukban és svéd húsgolyókat ehessenek, a közösségi oldalakra kirakott felvételek szerint ugyanis amit lehetett, vittek a vásárlók – szúrta ki az index.hu.

Összesen 13 IKEA-áruház van Oroszországban és 15 ezer alkalmazottja van a cégnek. Az IKEA megígérte, hogy a bezárás ellenére gondoskodik az orosz munkatársairól.

#Russians in panic buy all the goods in IKEA after its announcement of withdrawal from the #Russian market pic.twitter.com/h3eJnoxGTD

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022