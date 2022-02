Az ALDE ideiglenes tagsági státuszt javasol Zelenszkij pártjának

Az ALDE vezetői a hétfői ülésükön ideiglenes tagsági státuszt javasoltak Zelenszkij Nép Szolgája nevet viselő pártjának. Az európai pártcsalád Twitteren közölte, a javaslat elfogadása után a tagságról a jövő héten Dublinban döntenek majd.

🇺🇦 #ALDEParty leaders – at their meeting today – proposed to grant temporary affiliate status to Sluha Narodu, party founded by #Ukraine President @ZelenskyyUa.

ALDE Party Bureau subsequently adopted the proposal and full membership will be discussed at next Council in Dublin. pic.twitter.com/v29YKE5TAJ

— ALDE Party (@ALDEParty) February 28, 2022