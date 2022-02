A Kyiv Independent Twitteren közzétett képei mutatják, mi marad hátra az orosz támadások után Ukrajnában. Az alábbi képeken az ország északi részén található Csernyihiv városának óvodája látható, vagyis már csak a romjai egy orosz támadás után.

Former kindergarten in Chernihiv, a regional capital in northern Ukraine, after a Russian attack.

Photos: Pravda Gerashchenko/Telegram pic.twitter.com/Dn4z3Abou1

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022