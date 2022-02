Szerbia nem megy szembe Oroszországgal, de azért az EU-val is jóban akar lenni

Szerbia nem csatlakozik az Oroszország elleni szankciókhoz, ez sem politikai, sem gazdasági szempontból nem elemi érdeke az országnak – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök pénteken a televízióban sugárzott beszédében.

A szerb köztársasági elnök és az ország vezetése kétnapi hallgatás után foglalt állást az Oroszország és Ukrajna között kialakult konfliktus ügyében.

Szerbia támogatja Ukrajna területi egységét, és annak megsértését hibás lépésnek tartja. A béke és a stabilitás kulcsfontosságú Szerbia számára – szögezte le az elnök. Mint mondta, a szerb állami szervek mindent megtesznek annak érdekében, hogy önkéntesek ne menjenek harcolni az országból Kelet-Európába, Belgrád inkább humanitárius segélyt nyújt az ukrán lakosságnak.

A szerb elnök azt is leszögezte, hogy Belgrád a katonai semlegesség elvét fogja a továbbiakban is tiszteletben tartani, ezért a szerb hadsereg minden, külföldi partnerrel tervezett gyakorlatát lemondják. Aleksandar Vucic felhívta a figyelmet arra, hogy a napokban nagy nyomásnak volt kitéve Szerbia, az államvezetés azonban igyekezett hideg fejjel véleményt alkotni.

Ivica Dacic leköszönő házelnök véleménye szerint Szerbiának a saját érdekeit kell szem előtt tartania. Mint mondta, Szerbiának nem szabad csatlakoznia az Oroszországgal szembeni szankciókhoz, mert azok az országok, amelyek ezt követelik most Belgrádtól, 1999-ben, amikor a NATO Jugoszláviát bombázta, nem segítettek. Mint mondta, fenn kell tartani a jó kapcsolatot az Európai Unióval, de Oroszországgal és Kínával is, mert ha Moszkva és Peking nem védi meg Szerbiát, akkor senki sem fogja. Kiemelte: Brüsszel azt várja Szerbiától, hogy szankciókat vezessen be, Oroszország pedig valószínűleg azt várja el, hogy elismerjük és megdicsérjük mindazért, amit tett.