Texasi túszejtés: „Lady al-Kaidát” akarta kiszabadítani a brit iszlamista

Szombaton a Dallas melletti Colleyville zsinagógájában megjelent egy fegyveres férfi, és egy korábban terrorizmusért körözött, majd 86 évre elítélt nő szabadon bocsátását követelve foglyul ejtette az ott tartózkodó rabbit, valamint három másik embert. A túszejtőt, a brit állampolgárságú Malik Faisal Akramot a mentőakció során lelőtték, és meghalt. Az ügy azonban nem ért véget itt, az FBI nyomozása az angol hatóságok közreműködésével Pakisztánban és az Egyesült Királyságban folytatódik, ahol két tinédzsert már le is tartóztattak az üggyel kapcsolatban.

A brit állampolgárságú Malik Faisal Akram január 16-án egy pisztollyal felfegyverkezve ment be a Dallastól 35 kilométerre található Colleyville zsinagógájába – ahol éppen az online is közvetített szombati istentiszteletet tartották –, és foglyul ejtette a szertartást vezető rabbit, valamint háromfős közönségét. A tizenegy órán át tartó túszdrámának az FBI különleges egysége vetett véget, amikor a 44 éves férfit lelőtték.

Az elkövető ezt megelőzően, az egyik túszt – hat óra után – szabadon engedte, de a másik három fogoly is sértetlenül távozhatott a zsinagógából a texasi kormányzó, Greg Abbott tájékoztatása szerint. A Beth Israel Gyülekezet zsinagógájának foglyul ejtett rabbija, Charlie Cytron-Walker azóta azt is elmondta a CBS Newsnak: úgy tudtak elmenekülni a túszejtő karmai közül, hogy a rabbi hozzávágott egy széket, amitől Akram összezavarodott, ők pedig gyorsan kimenekültek az ajtón anélkül, hogy egyetlen lövés is eldördült volna.

Az ügyet olyan komolyan veszik, hogy Joe Biden elnök hivatalosan is terrorcselekménnyé nyilvánította, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálatának köszönhetően pedig egyre több részletre derül fény.

A 44 éves, az angliai Blackburnből származó férfi – aki a nyomozás jelenlegi állása szerint két héttel a túszejtés előtt, az előző év végén érkezett meg az Egyesült Államokba a New York-i JFK repülőtéren keresztül – a rabbi elmondása szerint menedéket keresve kopogtatott be a zsinagóga ajtaján, ahol először még teával is megkínálták, hiszen úgy vélték, hajléktalan, és segítségre szorul. Aztán az istentisztelet közben meghallották az Akramnál lévő, már Amerikában beszerzett kézifegyver kattanását, és rögtön tudták, hogy bajban vannak.

A rabbi az interjú során elmesélte, hogy az ilyen vészhelyzetekre már évek óta készülnek, több szervezet (köztük az FBI) segítségével, akik tréningekkel készítik fel őket a biztonságos megoldásra.

Szerinte az, hogy a szombati túszejtést mind a négyen sértetlenül megúszták, ezeknek a deeszkalációs képzéseknek köszönhető.

A szabadulás pillanatai a lenti videóban tekinthetők meg.

Forth Worth-i fegyencet akart kiszabadítani

A brit férfi azt követelte, engedjék szabadon a Lady al-Káida néven is ismert, pakisztáni származású Aisha Siddiquit, aki a közeli Forth Worth szövetségi fegyintézetében raboskodik.

A 49 éves Siddiqui a 90-es években költözött az Egyesült Államokba, ahol több rangos egyetemen is lediplomázott, és az idegtudományokat kutatta, mielőtt a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után radikalizálódott volna. A hatóságok látókörébe is ekkor került, a terrorszervezettel való együttműködése miatt pedig körözték is, méghozzá terroristaként.

Egyes jelentések szerint olyan közeli kapcsolatot ápolt az iszlamistákkal, hogy hozzáment az egyik vezetőjükhöz, az ikertornyok elleni merényletet kitervelő Khalid Sheikh Mohammed unokaöccséhez, bár ezt soha nem erősítették meg hivatalosan.

Aisha Siddiquit végül azért ítélték 86 év börtönre 2010-ben, mert 2008-ban meg akarta ölni az őt Afganisztánban fogságban tartó amerikai katonákat és FBI-ügynököket.

Az Associated Press azt írja, a terrorizmusért körözött, és el is ítélt Siddiqui mellett nemcsak szülőföldje vezetői álltak ki, hanem az amerikai muszlimok is azt gondolják róla, hogy a terror elleni háború áldozata, és még az Amnesty International szerint sem volt minden rendben a tárgyaláson.

2010-ben Yousuf Raza Gilani Pakisztán akkori miniszterelnöke a „nemzet lányának” nevezte őt, és megígérte, hogy kampányolni fog a börtönből való kiszabadulásáért. Az NBC News szerint Aisha Siddiquit még az Iszlám Állam is szerette volna kiszabadítani, konkrétan rá akarták elcserélni a 2014-ben videón lefejezett fotóriportert, James Foley-t.

Meglepő, hogy eljutott Amerikába

A Guardian beszámolója szerint Malik Faisal Akram többszörösen büntetett előéletű, labilis mentális állapotú férfi volt a testvére, Gulbar elmondása alapján. Blackburni barátai és hozzátartozói azt sem értik, hogyan juthatott át a határellenőrzésen.

A rendőrség ismeri. Büntetett előéletű. Hogyan kaphatott vízumot és szerezhetett fegyvert?

– tette fel a kérdést egy Sky Newsnak eljuttatott közleményben Gulbar, aki biztos benne, hogy valaki segített Maliknak a zökkenőmentes utazásban, különben nem engedték volna be az országba.

A mentális betegséggel küzdő férfi családja feltételezhetően túl későn értesült a tervről, de ők végig ellenezték a túszejtést. Gulbar például hosszasan próbálta rábeszélni a testvérét telefonon – részben a tárgyalási folyamat részeként –, hogy adja meg magát, de Malik csak azt válaszolta neki: „Azért jöttem ide, hogy meghaljak”.

Malikot végül úgy lőtték le a testvére szerint, hogy éppen a gyerekeivel beszélt.

Bár az Akram-család elítéli Malik Faisal Akram cselekedeteit – aminek egy Facebookon megosztott bocsánatkérés formájában hangot is adtak –, Gulbar úgy gondolja, a hatóságok nem csak az utazáskor hibáztak nagyot, hanem a helyzet megoldásakor is.

„Egy pillanatra sem mondta, hogy bántani fogja ezeket az embereket, a bátyám nem ilyen. Azt mondta nekünk, hogy van egy bombája, de tudtam, hogy hazudik. Tudtam, hogy nem fog élve kijutni onnan” – emlékezett vissza Gulbar, majd azt is elmondta, úgy véli, anélkül is hatástalaníthatták volna a testvérét, hogy megölik.

Két manchesteri kamaszt is letartóztattak

Azóta az is kiderült, hogy Malik Faisal Akram 2020 óta a brit titkosszolgálat, az MI5 látókörében volt, és az elmúlt fél évben nyomoztak is utána. A manchesteri rendőrség pedig azt közölte: vasárnap este letartóztattak két tinédzsert az üggyel kapcsolatban, de ennél több részletet nem árultak el.

A brit belügyminiszter, Priti Patel hétfőn azt mondta országa parlamentjében, hogy már egyeztetett az amerikai kollégájával, Alejandro Mayorkasszal – akinek felajánlotta a brit rendőrség és a biztonsági szolgálatok teljes körű támogatását.

Az FBI folytatja a nyomozást, Akram családja szerint még a héten megérkeznek Nagy-Britanniába, de Pakisztánba is el fognak látogatni, mivel Malik Faisal Akram a közelmúltban huzamosabb időt töltött itt.