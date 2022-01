Visszaszökött Észak-Koreába egy férfi, mert nem érezte jól magát Dél-Koreában

Nehézségekkel küzdött Dél-Koreában az az észak-koreai férfi, aki a hétvégén hazaszökött a szomszédos országba, közölték kedden a hatóságok.

A Reuters cikke szerint a dél-koreai hadsereg azonosította a demilitarizált zónán átszökött férfit, aki nagyjából egy évvel ezelőtt szintén átjutott a két országot elválasztó, fegyveres erők által őrzött területen, csak akkor Észak-Koreából ment Dél-Koreába.

A harmincas éveiben járó férfi elég szegényes körülmények között élt, portásként dolgozott, épphogy jutott a megélhetésére a pénzéből.

Szomszédaival nem igazán tartotta a kapcsolatot, egy nappal a szökése előtt pedig kidobta a személyes holmijait, köztük egy matracot is, ami azért volt furcsa a szemtanúk szerint, mert minden elég újszerű volt. Egyikük meg is akarta őt kérni, hogy inkább adja nekik, amire már nem tart igényt. Erre azért nem került sor, mert köszönőviszonyban sem voltak vele.

Állítólag Dél-Koreában nem tartottak attól, hogy észak-koreai kém lenne, ezért nem is figyeltek rá különösebben. Az ugyanakkor most ismét kérdéseket vet fel, hogy az észak-koreai disszidensek hogylétéről milyen szinten gondoskodik a szöuli kormány.

A most visszaszökő férfi ugyanakkor lakást, egészségügyi ellátást és munkát is kapott Dél-Koreában, és gondoskodtak a biztonságáról is, közölték helyi tisztviselők.

Mostanáig megközelítőleg 33 800 észak-koreai állampolgár telepedett le Dél-Koreában, vállalva az ezzel járó hatalmas kockázatokat.

2012 óta mindössze 30 disszidens ment vissza Észak-Koreába, miután nem tudtak alkalmazkodni az élethez Dél-Koreában.