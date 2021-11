Karácsonyi felvonulásba hajtott egy autós Wisconsinban

Egy terepjáró hajtott egy karácsonyi felvonulás résztvevői közé vasárnap az Egyesült Államokban, a Wisconsin állambeli Waukesha városában, több mint húszan megsérültek, a gyanúsítottat elfogták – írja az MTI. Dan Thompson helyi rendőrfőnök legfrissebb tájékoztatása szerint vannak halálos áldozatok is, bár azt nem pontosította, hányan haltak meg. Azt viszont közölte, hogy egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

Az incidens helyi idő szerint nem sokkal délután öt óra előtt történt a Milwaukeetól 32 kilométerre nyugatra található Waukeshában. A rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogy terrortámadás történt-e.

A tűzoltóság arról számolt be, hogy 11 felnőttet és 12 gyereket kellett kórházba szállítani.

A CBS amerikai hírtelevízió regionális adója, a Channel 58 szemtanúkra hivatkozva azt közölte, hogy lövéseket is lehetett hallani a helyszínen.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint egy piros színű utcai terepjáró hajtott hátulról a felvonulóknak.

Police in #Waukesha, Wisc. say there are fatalities in the Christmas parade car ramming incident but didn’t specify how many. A person is in custody. pic.twitter.com/jJEIuOJ9G6

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 22, 2021