Magyar bizonyítványt kapott az indiai Covaxin vakcina

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet megadta a gyógyszerkészítmények helyes gyártási körülményeit bizonyító GMP-bizonyítványt az indiai Bharat Biotech által előállított, elölt vírust alkalmazó Covaxin vakcina számára – számolt be a Portfolio indiai lapok alapján.

A magyar hatóságok erről nem számoltak be és az elismerés nem is jelenti azt, hogy a vakcinát Magyarországon is forgalmazni fogják. Ennek ellenére a gyártó szerint ez újabb mérföldkő számukra, mert hazánk az első európai ország, amelytől megkapták a Good Manufacturing Practice (jó gyártási gyakorlat) elismerést.

A Portfolio cikke szerint a Bharat Biotech partnere, az Ocugen biotech cég áprilisban azt mondta, hogy a cég kimondottan kedvező eredményt tudott felmutatni a hat hónap alatt kifejlesztett Covaxin koronavírus-vakcina harmadik fázisban lévő tesztelése során. Állításuk szerint az inaktivált vírust alkalmazó vakcina 78 százalékos hatékonyságot nyújt a koronavírus-fertőzés ellen, a súlyos betegség kialakulása ellen pedig 100 százalékos védelmet nyújt az ellenszer a tesztelés alapján.

A vakcinához azonban több botrány is kapcsolódik. Például az oltóanyag vészhelyzeti jóváhagyást kapott még azelőtt, hogy széles körben tesztelték volna, és elkezdődött az egészségügyi dolgozók oltatása azelőtt, hogy egyáltalán azt megállapíthatták volna, hogy pontosan milyen hatékony a szer az új koronavírus ellen vagy hogy milyen mellékhatásokat okozhat, ezért sokan végül nem vették fel az oltást.

Sőt, több olyan pletyka is keringett, hogy a tesztelést indai szegénynegyedekben végezték, és az alanyok nem tudták, hogy kísérleti vakcinával oltják be őket, valamint fizettek nekik, hogy beoltassák magukat.