Kölcsönös vádaskodásba fulladt a kínai-amerikai találkozó

Hiába a közeledési kísérlet, úgy tűnik, hétfőn ismét holtpontra jutottak a kínai-amerikai kapcsolatok, miután Wendy Sherman amerikai külügyminiszter kínai külügyi vezetőkkel folytatott személyes megbeszéléseket. Az egyeztetésekre az Észak-kínai Tiencsin városban került sor – írta meg többek között az NBC News.

„Az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai stagnálnak és komoly nehézségekkel küzdenek” – idézte Hszie Feng kínai külügyminiszter-helyettest a kínai állami televízió. A kínai külügy helyettes vezetője egyebek mellett azt mondta:

Az Egyesült Államok úgy akarja újjáteremteni nemzeti öntudatát, hogy Kínából képzeletbeli ellenséget kreál.

Sherman vasárnap érkezett Kínába, hogy a kínai külügyminiszterrel tárgyaljon. Vang Ji külügyminiszterrel folytatott megbeszélése sorén Sherman olyan történéseket hánytorgatott fel, amelyek szerinte ellentétesek az amerikaiak értékeivel és érdekeivel, szembemennek szövetségeseik és partnereink érdekeivel, valamint aláássák a nemzetközi szabályokon alapuló együttműködést.

Wendy Sherman különösen az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatos aggályait hangsúlyozta, ideértve a következőket:

Peking antidemokratikus fellépését Hongkongban,

Hszincsiangban a muszlim ujgur kisebbség ellen folytatott, jelenleg is zajló népirtást,

a tibeti közösséggel szembeni visszaéléséket,

a médiához való hozzáférés illetve a sajtószabadság korlátozását,

a kínai kiberhadviselést,

Pekingnek a Tajvani-szorosnál és a Dél-kínai-tengeren tanúsított viselkedését.

Sherman kínai látogatását viszonylag későn illesztették be az egyébként is tervezett ázsiai körútjának állomási közé. A miniszterhelyettes utazása során Japánban, Dél-Koreában és Mongóliában is látogatást tesz. A kínai Vang szombaton arra figyelmeztetett, hogy országa nem fogadja el, az Egyesült Államok „felsőbbrendű” pozícióját a két állam között kapcsolatban. Ezt a miniszter nappal azután közölte, hogy Kína szankciókat jelentett be Wilbur Ross egykori amerikai kereskedelmi miniszter és más személyek ellen.