Egy férfi eljátszotta a saját elrablását csak azért, hogy ne kelljen munkába menni

Legyünk őszinték: vannak napok, amikor a mi fejünkben is megfordul.

Az Arizonában található Coolidge-t 13 ezer ember lakja, a település pedig most amiatt szerepel a hírekben, mert egy lakos kreatív ötlettel szerette volna elkerülni a munkavégzést. A rendőrség február tizedikén délután fél hat körül bukkant rá a tizenkilenc éves Brandon Soulesre egy víztorony mellett – a kezeit hátrakötötték, a szájába pedig egy kendőt tömtek. A többes szám nem igazán helytálló, mert bár Soules azt mondta, két férfi rabolta el, akik úgy megütötték, hogy eszméletét vesztette, majd autózni vitték, végül kitették a toronynál, a nyomozók vizsgálatuk során semmilyen bizonyítékot nem találtak azt illetően, hogy az emberrablás vagy támadás tényleg megtörtént volna. A videokamerák felvételeit is megnézték, de azon sem találtak semmit, ami alátámasztotta volna a férfi sztoriját – aminek része volt az is, hogy a rablók állítólag azért vetettek rá szemet, mert az apja pénzére utaztak. Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy csupán szeretett volna meglógni munkából. A férfit később elbocsátották munkahelyéről, a gumigyárból.