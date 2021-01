Navalnij: Ez a törvénytelenség legmagasabb fokozata

Azt követően, hogy a nyáron majdnem meghalt egy idegméregtől, hazaérkezésekor azonnal letartóztatták Alekszej Navalnijt. Vlagyimir Putyin legfőbb bírálója tudta, mi vár rá, ha orosz földre lép, de a hatósági intézkedések intenzitása még őt is megdöbbentette. Ráadásul hétfőn egy furcsa bírósági tárgyaláson 30 napos elzárásra ítélték.

Soha nem volt kérdés számomra, hogy hazatérek-e. Mert valójában sosem hagytam el Oroszországot,

írta a Twitteren tavaly decemberben Alekszej Navalnij, akit augusztusban mérgeztek meg a novicsok nevű idegméreggel. A legismertebb orosz ellenzéki politikus kis híján meghalt, de több hónapos németországi kezelés után úgy érezte, készen áll a hazatérésre.

Január 17-én vasárnap, a Pobeda légitársaság gépén hazatérek. Találkozzatok velem,

kérte a követőit, és sokan hallgattak is rá. A reptéren azonban nem csak a szimpatizánsai várták, hanem több száz rendőr is.

A Vlagyimir Putyin legfőbb bírálójának számító Navalnijt még 2014-ben ítélték el, miután őt és testvérét, Oleget azzal vádolták meg, hogy nagyjából 120 millió forintnak megfelelő rubelt sikkasztottak el a francia Yves Rocher kozmetikai cég oroszországi leányvállalatánál. Alekszej, aki szerint a pert politikai okokból indították ellene, felfüggesztett börtönbüntetést kapott, míg Olegnek börtönbe kellett vonulnia.

Az orosz büntetés-végrehajtás szerint azzal, hogy Navalnij az elmúlt közel fél évben nem jelentkezett havonta kétszer a hatóságoknál, ahogy azt a bírósági ítélet előírta, megsértette a felfüggesztett büntetésre vonatkozó szabályokat. Ezért már a hazatérése előtti napokban figyelmeztette a politikust, hogy amint földet ér Oroszországban, le fogják tartóztatni. Ráadásul 2020 végén egy újabb eljárást is indítottak ellene, azzal vádolva, hogy magáncélokra költötte a politikai adományokat.

Putyin hisztije

Életben maradtam. Most pedig Putyin, aki kiadta a parancsot a megölésemre, a bunkerében hisztizik, és arra utasítja az embereit, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ne tudjak visszatérni. Ők pedig azt teszik, amit szoktak, és új vádakat fabrikálnak ellenem

– mondta Navalnij egy decemberi Instagram-videóban.

A Pobeda Berlinből Moszkvába tartó járatára Navalnij és felesége, Julia utolsóként szállt fel, addigra a gép tele volt újságírókkal és megilletődött magánemberekkel – olvasható az Euronews riportjában. A politikus interjút nem adott az úton, de megengedte, hogy a rajongói szelfiket készítsenek vele. A hírcsatorna riportere szerint Navalnij végig nyugodtnak tűnt, viccelődött is, de amikor kiderült, hogy Vnukovó helyett Seremetyjevón száll le a gép, a riporter szerint a politikus és kísérői is feszültebbek lettek.

A gép pilótája azt állította, hogy technikai okok, pontosabban hóakadályok miatt nem tudnak leszállni Vnukovón, de a valódi ok az lehetett, hogy a repülőtéren sok ellenzéki és újságíró gyűlt össze Navalnij fogadására. A politikus mindenesetre személyesen kért elnézést minden utastársától a bonyodalmak miatt.

Eközben a vnukovói reptéren várakozók ízelítőt kaphattak a fogadtatásból: több csapatnyi rohamrendőr lepte el az érkező utasok számára fenntartott helyiségeket, és tucatnyi embert őrizetbe vettek. Navalnij legfőbb munkatársai közül néhányan az egyik kávézóban tartózkodtak, őket onnan vezették ki a rendőrök.

Itthon vagyok

Miután Seremetyjevón leszállt a berlini gép, Navalnij a felesége kezét fogva szállt fel a buszra, amely a terminálhoz szállította az utasokat. „Ez a legjobb nap az elmúlt öt hónapban. Itthon vagyok” – mondta a politikus, akit az útlevél-ellenőrzést követően azonnal őrizetbe vettek. Mivel lehetett számítani arra, hogy a gépet az orosz hatóságok eltérítik, ezért minden szóba jöhető reptéren felbukkantak Navalnij szimpatizánsai, így Seremetyjevón is, bár nem akkora számban, mint Vnukovón.

A 44 éves politikus hétfőn adott hírt magáról, amikor kiderült, hogy a gyorsított bírósági eljárást vele szemben egy rendőrségen fogják lebonyolítani, összemosva a bűnüldözést és az igazságszolgáltatást. Ez az eljárás még a sokat látott Navalnijt is megdöbbentette.

Ez a törvénytelenség legmagasabb fokozata

– jelentette ki egy videóban, amelyet egyik tanácsadója, Kira Jarmis töltött fel a Twitterre.

A Spiegel arról ír, hogy Navalnij ügyvédei a meghallgatásról csak néhány perccel a kezdés előtt kaptak levelet, ezért felkészülni sem tudtak arra. Jarmis szerint a tárgyalóban a sajtó részéről csak a Kreml-barát Russia 1 és Lifenews újságírói maradhattak bent. A rendhagyó bírósági tárgyaláson végül elrendelték Navalnij 30 napos letartóztatását, a büntetés-végrehajtás pedig egy másik eljárásban kezdeményezte a felfüggesztett börtönbüntetés letöltendőre megváltoztatását. Ha a kérést teljesítik, Navalnij akár három és fél évre is rács mögé kerülhet.

Navalnij letartóztatása miatt számos külföldi kritika érte Oroszországot. Jake Sullivan, aki Joe Biden megválasztott amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója lesz, a politikus azonnali szabadon bocsátását követelte, hozzátéve, hogy felelősségre kell vonni azokat, akik Navalnijt megmérgezték. Egy orosz külügyi szóvivő válasza az volt, hogy Sullivan „törődjön a saját országa problémáival”. Heiko Maas német külügyminiszter szintén Navalnij kiengedését követelte, és megjegyezte, hogy Oroszországot a saját alkotmánya és a nemzetközi egyezmények is kötik. Hasonló tartalmú közleményt adott ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Agnes von der Muhll francia külügyminiszter és a brit külügyi tárca is. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre is úgy reagált, hogy a nyugati országok a saját problémáikról akarják elterelni a figyelmet.

A legfontosabb, hogy Alekszej nem fél

Navalnij 2018-ban szeretett volna elindulni az elnökválasztáson Putyin ellen, de végül eltiltották ettől. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy tovább toborozzon, és feltárja az orosz politikusok korrupciós ügyeit. A választókat arra biztatta, hogy szavazzanak a legjobb helyzetben lévő ellenzéki jelöltre, még akkor is ha a választások szabadsága sérül. Például azzal, hogy egy tavalyi alkotmánymódosítás értelmében Putyin akár 2036-ig is elnök maradhat.

A New York Times beszélt néhány Navalnij-támogatóval Seremetyjevón. Egyikük, egy 52 éves tanárnő azt mondta, hogy ha a hatalom sokáig tartja nyomás alatt az embereket, akkor előbb-utóbb eltűnik belőlük a félelem, de szerinte ehhez

szükség lesz sok emberáldozatra is.

Vlagyimir Murzin 480 kilométert utazott azért, hogy Navalnijt fogadja, és úgy véli, hogy a mérgezési ügy csak fokozta azt az évek óta tartó dühöt, amit az emberek a Putyin-rezsimmel szemben éreznek. „[Navalnij] olyan ember, akit követni fognak a tömegek”, tette hozzá.

Miután a férjét letartóztatták, Julia Navalnij őt éljenző szimpatizánsokkal körülvéve hagyta el a repteret. Mielőtt azonban beszállt volna a rá várakozó autóba, azt mondta: