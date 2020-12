Navalnij állami terrorizmussal vádolta meg Putyint és bejelentette, hogy visszatér Oroszországba

Állami terrorizmussal vádolta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt Alekszej Navalnij ellenzéki politikus kedden az Eho Moszkvi ellenzéki rádiónak nyilatkozva – írja az MTI.

Navalnij, aki korábban állította már azt, hogy augusztusban Putyin személyes utasítására próbálták megmérgezni, azt követően nyilatkozott így, hogy hétfőn kiderült, a politikust 2017 óta folyamatosan követte az orosz Szövetségi Nyomozó Szolgálat (FSZB) egy vegyészekből és orvosokból álló csoportja, amelynek tagjai mindig a közelben tartózkodtak, amikor Navalnij vagy a felesége utazás közben rosszul lett.

A Bellingcat, a The Insider, a Der Spiegel, a CNN és az El País oknyomozó újságírói által készített anyagot hétfőn saját feldolgozásban, egy csaknem 52 perces videóban Navalnij is megosztotta a YouTube-csatornáján. Ebben azt állította, az orosz elnök azt követően döntött a likvidálása mellett, hogy bejelentette: Putyin kihívója akar lenni a 2018-as elnökválasztáson. Az állami terrorizmus vádja ebben az összeállításban is elhangzott.

A rádióadásba és videóközvetítésbe Németországból bejelentkező Navalnij az Eho Moszkvinak nyilatkozva azt is kijelentette, hogy a sajtójelentések ügyében közvetlenül az orosz Nyomozó Bizottsághoz (SZK) és az FSZB-hez fog fordulni. Mint mondta, az orosz büntetőeljárási törvénykönyv szerint a feljelentés a szolgálati úton végül úgyis ezekhez a szervekhez jutna el.

Elmondta, hogy

visszatér Oroszországba, ahol szerinte nagy a támogatottsága. Közölte, hogy hazatérésének időpontja kezelőorvosainak döntésétől függ.

Moszkvai újságírói körökben egyébként kedden feltűnést keltett, hogy két napra felfüggesztették Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének szokásos sajtóbeszélgetéseit. A hivatalos tájékoztatás szerint ennek oka nem a Navalnij-ügy, hanem a felkészülés Putyin elnök csütörtökön esedékes éves nagy sajtótájékoztatójára.

Alekszej Navalnij, az orosz államfő egyik legismertebb bírálója augusztus 20-án kórházba került Omszkban, miután rosszul lett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton. Az omszki mentőkórházból hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították. Német, francia és svéd laboratóriumi eredmények szerint Novicsok típusú mérget találtak a szervezetpében.

A hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) október 6-án kiadott első, nyilvános jelentésében azt írta, vizsgálata megerősítette, hogy Navalnij vér- és vizeletmintáiban olyan kolinészteráz-gátló anyag biomarkereit találták meg, amelynek szerkezeti jellemzői hasonlóak a vegyifegyver-tilalmi egyezmény függelékébe 2019 novemberében felvett, az 1.A.14 és az 1.A.15 jegyzékhez tartozó méreganyagokéhoz. Ez a kolinészteráz-gátló azonban a szerződés függelékében nem szerepel.

Moszkva azt állította, hogy a politikus szervezetében Oroszországban még nem volt méreg, és az európai jogsegélyegyezmény alapján többször is vizsgálati eredményeket követelt Berlintől, Párizstól, Stockholmtól és az OPCW-től, de ezeket mindeddig nem kapta meg.

Az Európai Unió Tanácsának döntése alapján a Navalnij-ügy miatt szankciós listára került Alekszandr Bortnyikov, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, Szergej Kirijenko, az elnöki hivatal vezetőjének helyettese, Szergej Menyajlo, a szibériai szövetségi körzet elnöki megbízottja, Alekszej Krivorucsko és Pavel Popov, a védelmi miniszter két helyettese, valamint Andrej Jarin, az elnöki hivatal belpolitikai részlegének vezetője. Büntetőintézkedésekkel sújtották továbbá a Szerveskémiai és Technológiai Állami Kutatóintézetet (GoszNIIOHT), ahol feltételezések szerint a Novicsok harci mérget kifejlesztették.