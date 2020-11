Azzal vádolták Trumpék, hogy meghalt és úgy szavazott, de nagyon is él

Donald Trump nagyon nem akar egyelőre beletörődni abba, hogy nem választották meg újra amerikai elnöknek, pedig talán már ideje lenne, ahogy arról vasárnap is írtunk.

Folyamatosan választási csalást emleget a (leköszönő) elnök és kampánycsapata, de ezt bizonyítékkal még nem igazán sikerült alátámasztaniuk. Leginkább nem is akarták, vagy nem tudták eddig, aztán az elnökválasztási kampányuk honlapján arról írtak, hogy a legegyértelműbb csalásra bukkantak rá: egy halott ember szavazott.

– közölték, ami mellé egy képet is mellékeltek a férfi gyászjelentéséről, meg a Twitterre is posztolták:

Mr. James Blalock of Covington, Georgia, a World War II veteran, voted in the election.

The only problem? He passed away 14 years ago, in January 2006.

Sadly, Mr. Blalock is a victim of voter fraud. pic.twitter.com/fcynn3fxIh

— Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) November 11, 2020