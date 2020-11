Lövöldözés volt Bécs belvárosában

Nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök hétfőn este egy bécsi zsinagógához, miután lövöldözés történt, közölte az ORF osztrák állami média.

Szemtanúkra hivatkozva arról számoltak be, hogy nem sokkal 20 óra után nyitott tüzet valaki Bécs belvárosában a Dunától nem messze.

Az APA hírügynökséget a belügyminisztérium arról tájékoztatta, hogy egy támadót megöltek, egy másik felfegyverzett elkövetőt viszont még keresnek, szökésben van.

Az osztrák Kurier és a Daily Mail is úgy tudja, az incidensnek legkevesebb hét halottja van, egy rendőr is életét vesztette. Három súlyos sérültet egy helyi kórházba szállítottak. Azt nem tudni, hogy lőtt vagy robbanás okozta sebeik vannak-e. Túszejtésről is érkeztek hírek, a hatóságok állítólag bekerítettek egy áruházat, de ezeket az információkat eddig nem erősítették meg.

A rendőrség azt írta a Twitteren, hogy vizsgálják az eset körülményeit. Azt kérték a lakosságtól, hogy kerüljék el a környéket, ne bámészkodjanak az ablakokban. Azt is írták, hogy többen megsérültek és felszólítottak mindenkit, ne posztoljanak a közösségi oldalakon fotókat és videókat a környékről.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don’t share any Videos or Fotos!

