Újrafertőződött egy koronavírusos beteg a nyájimmunitásra hajtó Svédországban

Május után augusztusban is pozitív lett a koronavírus-tesztje egy 53 éves svéd nőnek, közölte egy göteborgi Sahlgrenska Egyetemi Kórház a Dagens Nyheter című lap tudósítása szerint.

Johan Ringlander orvos arról beszélt a májusban és az augusztusban azonosított vírustörzs között tíz eltérést is találtak, tehát egyértelműen kijelenthető, hogy a nő kétszer fertőződött meg, és nem hónapokig élt együtt a vírussal.

A svéd közegészségügyi hivatal korábban azt közölte, hogy akik felépülnek a koronavírusból, néhány hónapig lehetnek immunisak még akkor is, ha nem termelnek antitestet. Mivel az újrafertőződésről egyelőre nem sokat tudni, az embereket arra kérték, hogy hiába estek át a betegségen, ugyanúgy tartsák be az óvintézkedéseket.

A kórház kutatói nem lepődtek meg a fejleményeken, és szerintük ez nem sokat változtat azon, amit eddig tudtunk a koronavírusról és az immunitásról.

A korábbi koronavírusokról tudtuk, hogy van esélye az ismételt megbetegedésnek. Ha valami, akkor ez mutatja, hogy a nő részleges immunitást szerzett, miután megfertőződött. Második alkalommal enyhe tünetei voltak, ami arra utal, hogy valamilyen szinten védve volt a szervezete

– mondta Johan Ringlander.

Svédország egyedüli európai államként sajátos utat járt be a védekezésben, és jóval enyhébb intézkedéseket vezettek be annak érdekében, hogy mielőbb elérjék a nyájimmunitást. Mindenesetre az újrafertőződött nő példája is azt mutatja, hogy ez természetes úton nem feltétlenül működőképes stratégia.

Kiemelt kép: TT News Agency / AFP