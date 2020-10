A kedvesség győzött a koronavírus felett – így mennek neki egy „unalmas” választásnak

A koronavírus-járvány árnyékában szombaton választást tartanak Új-Zélandon. Csakhogy ez az árnyék egészen másmilyen, mint a világ más részein, így meglepetés lenne, ha nem a „kedvesség politikáját” alkalmazó jelenlegi miniszterelnök, Jacinda Ardern újrázhatna.

Szombaton választást tartanak Új-Zélandon, ahol valószínűleg a koronavírus-járvány elleni védekezés dönt a kormányalakításról, mint mostanában mindenhol. A legutóbbi felmérések alapján a kormánypártok gyengültek ugyan a fertőzés augusztusi, újbóli aucklandi felbukkanása miatt, de

a szociáldemokrata párt így is 46 százalékon áll, ami jókora előny a jobbközép, konzervatív Nemzeti Párt 31 százalékos támogatottságához képest.

Vagyis nagy meglepetés lenne, ha nem kezdhetné meg második ciklusát a baloldali miniszterelnök, Jacinda Ardern, az egyik legnépszerűbb kormányfő az ország történetében.

Ennek megfelelően a kampány már-már unalmasnak mondható.

Új-Zéland egy olyan választási kampány közepén van, amely annyira visszafogott, és tele van bájos, veszélytelen karakterekkel, hogy külföldről jött embernek megbocsátják, ha azt gondolja, véletlenül belebotlott Az elnök emberei egyik részébe, amit Taika Waititi rendezett

– írta James Nokise humorista másfél hete.

És tényleg semmi sem hasonlít a világ más részeinek eseményeire; a kampányban még tömegrendezvényeket is tudtak tartani, ugyanis nincsenek regisztrált koronavírusos esetek a hazatérő turistáknak fenntartott, hotelekben kialakított karanténon kívül. Az ötmilliós országban eddig mindössze 1880 esetről tudni, és 25-en haltak meg a vírussal összefüggésben.

Először márciusban bukkant fel a fertőzés, amit április végére sikerült legyűrni, több mint száz napig nem is regisztráltak aztán olyan beteget, aki az országon belül kapta volna el a koronavírust. Augusztus közepén aztán ismét felütötte a fejét a járvány, de Ardernék gyorsan és keményen közbeléptek. A miniszterelnököt délután négykor értesítették egy lehetséges pozitív esetről, negyed tízkor már sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentette, hogy másnaptól az 1,7 milliós Auckland vesztegzár alá kerül.

Így október elejére ismét teljesen visszatért a normális kerékvágásba az élet a szigetországban, nem függetlenül attól sem, hogy az első járványhullám óta a kontaktkövetési és tesztelési potenciáljuk is megnőtt. Igaz, közben a parlamenti választást, ami szeptember közepére volt kiírva, elhalasztották négy héttel.

Az ellenfél

A Munkáspárt fő riválisa, a Nemzeti Párt viszont komoly válságban van, három vezetőt fogyasztott el hat hónap alatt, és Judith Collinsnak sem sikerült begyújtania a rakétákat. Jellemző eset, hogy az első miniszterelnök-jelölti vita utáni napon, Collins Auckland belvárosában tett egy sétát, hogy beszélgessen a helyiekkel, akik gratulálhattak neki az előző napi teljesítményéért, csakhogy később kiderült, a saját támogatóit rendelték ki.

Egy másik emlékezetes pillanata kampányának az volt, mikor Collins beszólt az elhízott embereknek, mondván, egyéni felelősség kérdése, hogy valaki az lesz-e vagy sem, és azzal viccelt, hogy a túlsúly nem járvány, nem lehet elkapni. Mindezt abban az országban, ahol az OECD adatai szerint a harmadik legnagyobb arányban vannak jelen a túlsúlyosak. A beceneve (Zúzógép) egyébként még rendőrségi miniszterként ragadt rá több mint tíz éve, amikor a fiatalok illegális utcai autósversenyeinek úgy próbált véget vetni, hogy lefoglaltatta és bezúzatta a résztvevők kocsijait.

Komoly problémákat elfedő személyiség

A koronavírustól függetlenül problémák azért vannak Új-Zélandon, gondot okoz például a lakásválság, a fenyegető recesszió, az etnikai különbségek, a magas öngyilkossági ráta és a klímaváltozás. Ardern népszerűsége azonban egyelőre elrejti ezeket, a miniszterelnök pedig krízishelyzetben mindig helytállt, így volt ez a christchurch-i mecsetnél 51 áldozatot követelő merénylet, illetve a 21 ember halálát okozó fehér-szigeti vulkán kitörése után és most a járvány idején is.

Legyetek kedvesek egymással!

– ez volt az egyik fő üzenete március közepén a Nobel-békedíjra is jelölt miniszterelnöknek, na meg hogy „hívd fel a nagymamádat!” és „nézz rá a szomszédjaidra!”

A vírus elleni sikeres védekezéssel és a „kedvesség politikájával” szemben nem volt megfelelő válasz Collins faragatlansága, így nem sikerült profitálnia abból sem, hogy kilenc hónapja még egyáltalán nem volt ekkora az elégedettség, hiszen a kormány azon terve, hogy 100 ezer otthont építenek tíz év alatt, elbukni látszik, a tőkenyereség-adót sem sikerült bevezetni, valamint a gyermekszegénység és a társadalmi különbségek is tovább nőttek, ezért februárban még népszerűbb is volt a Nemzeti Párt a Munkáspártnál.

Unalmas választás

Nemcsak parlamenti választás, hanem az eutanázia engedélyezéséről és a kannabisz legalizálásáról szóló népszavazás is lesz szombaton, sokak szerint ezek alakulása ígérkezik izgalmasabbnak. Ardern azt elismerte a második miniszterelnök-jelölti vitán, hogy fogyasztott füvet régebben, de azt nem árulta el, hogy melyik válaszlehetőségre szavaz, nehogy ebből is politikai ügy legyen. Collins viszont azt mondta, sosem szívott, és a tiltásra fog voksolni.

Hiába a vírusmentesség, a választást óvintézkedések mellett tartják, például mindenkinek a saját tollával kell kitöltenie a szavazólapot, illetve kétmillió eldobható tollat rendszeresítettek erre a célra. Rekordszámú szavazó pedig már le is adta előzetesen a szavazatát, 1,15 millióan, ami majdnem a duplája az előző, 2017-es választáson tapasztaltnak. Szakértő szerint ez azért van, mert sokan a járványhelyzetet mellett az attól nem függetleníthető kampányt is szeretnék maguk mögött hagyni.

A jelek szerint

a választás valódi tétje nem is az, hogy lesz-e kormányváltás, hanem hogy Ardernek szüksége lesz-e koalíciós partnerként a Zöldekre, vagy a Munkáspárt egyedül is kormányozhat. Ami egészen rendkívüli lenne, a mostani választási rendszer 1996-os bevezetése óta nem is sikerült senkinek.

Kiemelt kép: Jacinda Ardern támogatói veszik körbe 2020. október 16-án. Fotó: Hannah Peters /Getty Images)