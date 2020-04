Nyálával kente össze az árut egy férfi egy angliai Lidlben  

A húszéves Benjamin Best péntek délután maszkban és kesztyűben sétált be egy Lidlbe az angliai Dorsetben. Odabent aztán a beszámolók szerint lehúzta a maszkot, nyalogatni kezdte az ujjait, majd szisztematikusan szétkente a nyálát az áruház termékein. Tettéért a helyi rendőrség őrizetbe vette, szennyezéssel és a köznyugalom megzavarásával vádolják, ügyét május elején tárgyalják. A koronavírustesztet is elvégezték rajta, negatív eredményt hozott.

Nem ez az első eset, hogy a világjárvány hasonlóan bizarr tettekre késztet embereket, márciusban például egy pennsylvaniai szupermarketben tett tönkre 11 millió forint értékű élelmiszert egy nő azzal, hogy szándékosan rájuk köhögött.

Kép: AFP