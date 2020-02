Házilag épített rakétájával állt földbe és halt meg „Őrült Mike” Hughes

Mike Hughes egy gőzhajtású rakétával próbált feljutni másfél kilométer magasra a légkörbe. A rakétát ő és egy asszisztense építette a hátsókertben 18 ezer dollárból, vagyis olyan 5 és fél millió forintból, ami a rakétabizniszben nyilván értelmezhetetlen aprópénznek számít. A kilövésről pedig felvétel is készült, hiszen a Homemade Astronauts című dokusorozat részeként került rá sor. Az internetre felkerült felvételen látszik, hogy az ejtőernyő túl hamar, másodpercekkel a kilövés után kinyílik. Hughes szombat délután zuhant le a kaliforniai sivatagban, amiről a műsort készítő Science Channel adott hírt, Hughes kiadója pedig megerősítette, hogy ő vesztette életét a balesetben. Az amerikai tévécsatorna szerint Hughes régi álmát kergetve halt meg.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020