Irán kozmetikázhatta a koronavírussal kapcsolatos adatait, világjárvány jöhet

Ahogy egyre több a Kínán kívüli koronavírusos megbetegedés, úgy fokozódik annak veszélye, hogy a koronavírus világjárvánnyá fokozódik. A Közel-Kelet országaiban felmerült a határok lezárása is, miután Iránban megugrott a fertőzések és a halálesetek száma. Irán helyzete egyébként meglehetősen rejtélyes: még kedden is az volt a hivatalos álláspont, hogy nincsen koronavírusos betegük, pénteki tájékoztatásukban azonban már négy halálos áldozatról és tizennyolc fertőzésről beszéltek, Kanadában és Libanonban már találtak olyan betegeket, akik Iránban turistáskodtak korábban.

A New York Times cikkében Michael T. Osterholm, a Minnesotai Egyetem járványkutató központjának igazgatója arra jutott, hogy az iráni adatokat kozmetikázhatták: vagy korábban kezdődött a járvány, mint elismerték, vagy sokkal több fertőzött van, mint amennyit beismertek (a halottak számából levezetve). Irán egészségügyi minisztériuma azt mindenesetre nem tagadja, hogy járvány van náluk, és a betegség már minden nagyvárosban ott lehet: több mint 700 ember került kórházba influenzaszerű tünetekkel, akiket mind tesztelnek is koronavírusra. Az ország egyes városaiban csütörtökön bezárták az iskolákat és a vallási intézményeket, és felhívták az emberek figyelmét, hogy kerüljék a tömeget, ám a pénteki parlamenti választásokat azért megtartották, ahol ráadásul tömegesen ugyanabba a nagy tintatartóba mártották ujjaikat, így bizonyítva, hogy szavaztak – lásd cikkünk borítóképét.

Osterholm azt is kiemeli, hogy a számok szignifikáns növekedésére számíthatunk, hiszen a betegség két-három hétig is szabadon terjedhet, míg az első fertőzött belehal, és tudatosul a szakemberekben, hogy az adott országban jelen van a betegség. Megugrott a betegek száma Dél-Koreában is, több mint 340 esetről tudnak, mely megtöbbszöröződhet, ugyanis az ismert esetek több mint felét egyazon egyházi csoporthoz kötik, ráadásul a csoport titkolózása miatt ezek nagyon későn kerültek nyilvánosságra, ma pedig már több mint ezer potenciális fertőzöttről szólnak a hírek, akik jó részével mégi nem sikerült felvenni a kapcsolatot, hogy letesztelhessék őket. Az Egyesült Államokban 34 betegről tudnak, de még több új megbetegedésre számítanak, és Olaszországban is nő az érintettek száma. Az pedig különösképp aggasztja a szakembereket, hogy ha összességében nem is nagy, mégis egyre növekszik azok száma, akik úgy lettek betegek, hogy nem jártak Wuhanban vagy Kína más részein. Ez világjárvány kitörésére utalhat, ami értelemszerűen az egész világgazdaságot megrengetné.

Kuvait máris kitiltotta légteréből az Iránból érkező gépeket. Irán két másik, hosszú határsávon osztozó szomszédja, Irak és Afganisztán szintén aggódhat, mivel ráadásul ezekben az országokban az instabilitásból fakadóan egy járvány megfékezésére szinte semmi esélye nincs az egészségügynek. Az iráni betegszám növekedését a WHO is nyugtalanítónak nevezte, kiemelve, hogy nem tudni, hányan hurcolhatják ki a vírust az országból a következő napokban. Az iráni járvány kitörésének pontos oka vagy forrása egyelőre nem ismert, de sokan leginkább azt látják indoknak, hogy az országban nagy számú kínai munkás dolgozik. Egy brit kutatás lemodellezte azt is, hogy hogyan és miért terjedt ennyire szét a világban a betegség: a modell szerint azon fertőzöttek kétharmada, akik kiutaztak Kínából, gond nélkül keresztülutaztak az egész világon anélkül, hogy kiderült volna, hogy fertőzöttek. Így kezdődhetett el a betegség emberről emberre terjedése. Kínában a betegség által megfertőzött és megölt orvosok és egyéb egészségügyi dolgozók száma is egyre nő.

