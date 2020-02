Orbán: a brexit azt mutatja meg, hogy az unión kívül is van élet

A britek kilépése és az, hogy ma mindenki életben van Nagy-Britanniában, azt mutatja, hogy az Európai Unión kívül is van élet.

ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű ülését követően, szombaton a portugáliai Beja városában az MTI tudósítása szerint.

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy tervezi-e bejelenteni a Fidesz kilépését az Európai Néppártból, nemmel felelt, hozzátéve: nem tervez semmilyen bejelentést.

Ezenkívül még arról beszélt a magyar kormányfő, hogy még messze vannak egymástól az álláspontok az Európai Unió következő többéves költségvetését illetően. Kiemelte: az elmúlt években az európai gazdaságpolitikát Brüsszelben „elrontották”, és ennek hamarosan látni fogjuk a nyilvánvaló következményeit.

Közölte: bár Magyarország megtette, a legtöbb ország nem csökkentette az adókat, nem támogatta a versenyt és olyan védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek rosszak voltak a gazdaságnak. Összességében az európai gazdaság versenyképessége „világméretekben csökkent, és ennek meg kell fizetni az árát” – hangsúlyozta. Emlékeztetett: éppen most ér véget az előző hétéves költségvetés, „most egy újat kell megalkotni”, és most arról beszéltek, hogyan kell ezt megtenni, hogy az az európai gazdaság növekedéséhez, gyarapodásához, így az emberek jólétéhez vezessen.

A viták elején vagyunk, nagyon messze vannak még az álláspontok – fogalmazott. Úgy látja, elsősorban abban kell egyetértenie a tagállamoknak, hogy az EU versenyképességének visszaszerzése a legfontosabb. Ehhez pedig olyan költségvetésre van szükség, amely a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja a tagállamoknak, továbbá ösztönözni kell azokat az országokat, amelyek készen állnak az adók csökkentésére – közölte.

A Kohézió barátai csoport 2005-ben jött létre lengyel kezdeményezésre, hogy képviselje a kedvezményezett tagországok érdekeit a nettó befizető országokkal szemben, ráirányítsa a figyelmet a kohéziós politika aktuális kérdéseire, összehangolja az álláspontokat és rendezze a vitákat. A csoport tagjai először 2012-ben üléseztek.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Andrej Plenkovic horvát kormányfő a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű ülésén a portugáliai Beja városában 2020. február 1-jén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán