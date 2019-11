A törökök elfogták al-Bagdadi egyik feleségét

Törökország elfogta Abu Bakr al-Bagdadi egyik feleségét – jelentette be szerdán Recep Tayyip Erdoğan török elnök. Azt már kedden közölték, hogy őrizetbe vették az Iszlám Állam egykori vezetőjének nővérét is, de most már azt is tudni, hogy ezzel együtt Raszmija Avad férje, azaz al-Bagdadi sógora is törökök fogságába került. Avadról korábban egy török tisztviselő azt mondta, hogy „valóságos hírszerzési aranybánya”.

Al-Bagdadi október végén halt meg, amikor egy amerikai katonák által folytatott rajtaütés során felrobbantotta magát. Haláláról Donald Trump amerikai elnök igen érzékletesen számolt be, ezt Erdoğan szerdai sajtótájékoztatóján kritizálta is. A török elnök azt mondta: „elkaptuk a feleségét és nem csináltunk belőle nagy ügyet”.

Kiemelt kép: Europress/Murat Kula/ANADOLU AGENCY