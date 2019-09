Egymás után mondják le a szextilalom miatt a Balira tervezett nyaralásokat a turisták

Nem szeretnének börtönbe kerülni.

Még be sem vezették, ennek ellenére már most elijeszti a turistákat Bali turistaparadicsomától az Indonéziában tervezett szextilalmi törvény – jelentette a Daily Telegraph című ausztrál lap. A jogszabálytervezet szerint börtönbüntetéssel sújtanának mindenkit, aki házasságon kívüli szexet folytat, sőt, még azt is tiltanák, hogy nem házas emberek egy fedél alatt éljenek.

A törvény a külföldiekre is vonatkozna, és nem csak az ott élő külföldiekre, hanem a turistákra is, és nagy csapás lehet a turistákból élő Balira. Félő ugyanis, hogy a törvény miatt sokan nem utaznának oda, attól tartva, hogy végül csak egy indonéz börtönben kötnek ki.

Egy ausztrál üzletasszony, aki 30 villát üzemel Bali szigetén, a Telegraphnak elmondta, már most vannak vendégek, akik visszamondták a nyaralásukat. Elizabeth Travers közölte, a törvénytervezet nagyobb csapás a turizmusra, mint a terrorizmus, vagy a természeti katasztrófák veszélye. A nő kijelentette:

Ha a kormány komolyan veszi ennek a törvénynek a betartását, az elpusztítaná az idegenforgalmi ipart Balin.

Nem véletlen, hogy Joko Widodo indonéz elnök pénteken arra kérte a parlamentet, hogy függesszék fel a tervezetről szóló vitákat, hogy jobban megvizsgálják, annak milyen hatása lesz az országra.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: iStock