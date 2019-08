Újabb robbanások a szibériai hadianyagraktárban

Két újabb detonáció történt pénteken abban a szibériai hadianyagraktárban, amelyben hétfőn már egy halálos áldozattal és 13 sebesüléssel járó robbanás történt.

A Krasznojarszki terület acsinszki járásában, Kamenka község határában lévő lőszerraktár területén történt újabb robbanásokban kilencen megsérültek. Az acsinszki kórház tájékoztatása szerint öt sérültet a helyszínen látnak el, négyen viszont kórházi kezelésre szorulnak.

A TASZSZ katonai forrásokra hivatkozó jelentése szerint a detonációt és az azt követő tüzet villámcsapás okozta, ugyanis a hétfői robbanásban tönkrement a villámhárító berendezés.

New explosions reported at military unit near Kamenka village of Achinsk district of Krasnoyarsk Krai of Russia. Another evacuation ongoing https://t.co/M6b3jMvoU8 #Russia pic.twitter.com/ElPJPLrhYW

— Liveuamap (@Liveuamap) August 9, 2019