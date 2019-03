Húsz állattal él egy lakásban, iszonyatos körülmények között a négygyerekes orosz család – videó

A szomszédok azt akarják, hogy költözzenek el.

A Moszkva melletti Balasihban egy panellakásban lakik Nagyezsda Malceva férjével, négy gyerekével és több mint 20 háziállattal.

A nő az utcáról szedi össze a kutyákat és a macskákat, néhány állatot ismerősök adtak nekik.

A gyerekek közül ketten technikumba járnak, ketten pedig iskolások, de hogy hogyan tanulnak otthon, nem tudni, hiszen áram évek ót nincs a lakásban, miután a család nem fizeti a számlákat. A házban lakók kétlik, hogy a gyerekek tanulnának, mert – mint a a Life.ru videójból kiderül – már jártak ott tanárok az iskolából és náluk érdeklődtek, hogy az említett diákok miért nem járnak be.

A felvételből azt is megtudhatjuk, hogy a szomszédok nagyon szeretnék, ha Malceváék elköltöznének: részben a bűz, a kosz miatt – ami miatt természetesen a rovarok is hemzsegnek a környéken – másrészt mert a kutyáik idegenekre is ráugrálnak; a házban lakó egyik nő mutatja is a riportban, hogy sokkoló nélkül ki sem megy az utcára.

Hogy élhetnek gyerekek ilyen koszban? Elképzelni nem tudom

– mondja egy másik szomszéd.

Mutatjuk a videót, felkavaró képek következnek.

Az ügyben nyomozást indítottak; az anya nem volt hajlandó magyarázatot adni, hogy hogyan alakulhatott ki ilyen helyzet.