110 millió forint adományt gyűjtöttek egy pofátlan álhírrel

Egy hajléktalan férfi és egy New Jersey-i nő beismerte, hogy ők találták ki azt a megindító történetet, aminek köszönhetően 400 ezer dollárt (átszámítva több mint 110 millió forintot) gyűjtöttek össze a GoFundMe közösségi finanszírozási oldalon.

A 36 éves Johnny Bobbitt és a 28 éves Kately McClure 2017 novemberében azt állította, hogy a férfi odaadta a nőnek az utolsó 20 dollárosát, miután kifogyott a benzin az autójából Philadelphia környékén.

A sztori viharszerűen söpört végig a neten, és több mint 14 ezren adományoztak kisebb-nagyobb összeget Bobbitt megsegítésére.

A nő egyébként a nyomozók szerint nagyjából egy hónappal azelőtt ismerkedett meg a férfival, hogy közzétették a kamu történetet.

Kately McClure és párja egyébként a 400 ezer dollárból nem sokat adott a hajléktalan férfinak, inkább vettek belőle egy BMW-t, elutaztak Las Vegasba és méregdrága táskákat is vásároltak. A drogfüggő Bobbitt emiatt be is perelte a párt, mert érzése szerint több járt volna neki a pénzből. Igaz, egy lakást azért tudott venni.

McClure és Bobbitt kedden bíróság előtt vallotta bűnösnek magát. Pénzmosásért a nő 33 hónap, a férfi 6 és 30 hónap közötti börtönbüntetést is kaphat.