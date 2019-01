Nem bírja tovább, végleg otthagyja Brazíliát az ország első nyíltan meleg parlamenti képviselője

Távozik posztjáról és nem tér vissza Brazíliába a jelenleg Európában tartózkodó Jean Wyllys, a latin-amerikai ország első nyíltan meleg parlamenti képviselője az elmúlt időszakban kapott rengeteg halálos fenyegetés miatt – közölte maga a politikus csütörtökön.

Wyllys pártja, a Szocializmus és Szabadság Párt (PSOL) bejelentette, hogy mandátumát Rio de Janeiro egy városi tanácsnoka, az ugyancsak meleg David Miranda kapja, Glenn Greenwald Pulitzer-díjas amerikai újságíró férje.

A PSOL által nyilvánosságra hozott levelében Wyllys azzal indokolta a döntését, hogy az élete elviselhetetlenné vált a fenyegetések miatt, amelyekből az édesanyja és más rokona is kapott. A Folha de Sao Paulo című brazil napilapnak adott csütörtöki interjújában Wyllys azt mondta, hogy Brazíliában, amely az elmúlt évben a világon az egyik legrosszabb hely volt a gyilkosságok számát tekintve, csak nőtt az erőszak a jobboldali Jair Bolsonaro tavaly októberi megválasztása óta. Bolsonaro többször is elítélően nyilatkozott az ország több kisebbségéről, a melegekről is.

Wyllys megismételte, belefáradt abba, hogy állandóan testőrök vegyék körül, akik azóta vigyáznak rá, amióta tavaly márciusban agyonlőtték párttársát, Marielle Franco emberi jogi aktivistát, Rio de Janeiro városi tanácsnokát. Az utolsó csepp a pohárban Wyllys szerint az volt, mikor megtudta, hogy az elnök fia, Flavio Bolsonaro alkalmazásba vette annak a szökésben lévő rendőrnek több rokonát is, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt Franco meggyilkolásához. Az elnöki sajtóiroda nem kommentálta a hírt.

Wyllyst a melegjogok elszánt harcosaként tartották számon, aki két kongresszusi ciklusa idején szót emelt a nők elleni erőszak és a vallási megkülönböztetés ellen.

(kiemelt kép: Europress)