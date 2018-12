Még az Eiffel-tornyot is lezárják szombaton

Ahogy korábban megírtuk, szombaton országszerte 89 ezer biztonságit mozgósítanak Franciaország-szerte a sárgamellényesek újabb tüntetése miatt. Párizsban 8000 rendőr lesz készenlétben, és az utcákra vezénylik a csendőrségi tucatnyi páncélozott járművét is.

A BBC azt írja, a tüntetések miatt szombaton az Eiffel-tornyot is lezárják. A rendőrség figyelmeztetett több, a Champs-Elysées sugárúton található üzletet is, hogy inkább ne nyissanak ki, illetve több múzeum is zárva tart majd.

A korábbi zavargások több mint 3 millió eurós kárt okoztak Párizsban, 249 helyen gyújtottak tüzet a belvárosban, 119 gépjármű, 130 kültéri felszerelés (pad, megállótartozék, lámpa) és hat épület gyulladt ki.

