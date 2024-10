„Szinte a fenekem alatt találtam a fotósokat” – kivillanó bugyi, extravagáns ruha jellemezte a tenisz első igazi díváját

Lea Pericoli 1935. március 22-én született Milánóban, azonban gyerekkorát már Addisz-Abebában töltötte, ahová apja, Filippo Pericoli a családjával költözött.

Filippo határozott, energikus ember volt, tele kezdeményezőkészséggel és bátorsággal. Egy redőny- és ablakgyártó cég képviselőjeként Franciaországból tett üzleti utakat Líbiába, Marokkóba és Algériába, majd, amikor 1935-ben kitört az etióp háború, az üzletember megérezte a lehetőséget. Felmondott a cégnél, ahol dolgozott, és Massawába, majd Aszmarába indult két használt teherautóval és egy bérelt sofőrrel, ezzel egyike lett annak a sok szállítónak, akik elkísérték az olasz csapatokat, és logisztikai feladatokat láttak el mellettük az abesszíniai háborúban.

It was an honor to have shared many years playing on the circuit with Lea Pericoli.

She was adored by fans in Italy, and those from all over the world. And in addition to her on court talent, she lead the way in fashion as well.

May she rest in peace. https://t.co/MLBWngrx18

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) October 5, 2024