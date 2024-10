Kiszivárgott videók alapján megérkeztek az észak-koreai katonák az orosz kiképzőtáborba

Egyenruhát és felszerelést átvevő észak-koreai katonákat videóztak le egy kiképzőtáborban Oroszország távol-keleti régiójában, írja a CNN.

Dél-Korea korábban már jelezte, hogy információik szerint Phenjan 1500 katonát ad át kiképzésre Moszkvának, hogy később Ukrajnában lehessen bevetni őket.

A videóban jól látszik, hogy feltehetően észak-koreai katonák hosszú sorokban várakoznak az egyenruháikra. Bár a hang gyenge minőségű, és nem lehet mindent érteni, az egyértelműnek tűnik, hogy a férfiak koreaiul beszélnek.

North Korean soldiers at a Russian military training ground are being outfitted for deployment to Ukraine.

A lap azt írja, az észak-koreai katonáknak érkezéskor ki kellett tölteniük egy kérdőívet a méreteikről. A dokumentum egy részét oroszul, egy részét pedig koreaiul szerkesztették.

Egy másik, a közösség oldalon keringő videóban a katonák épp megérkeznek a kínai határ mellett lévő Szergejevka kiképző bázisra. Eközben valaki oroszul azt mondja,

Footage claimed to show Hundreds of North Korean Soldiers training at a Russian Military Base near the City of Sergeyevka in the Primorsky Krai Region of Eastern Russia, which is roughly 100 Miles from Russia’s Small Land-Border with North Korea. pic.twitter.com/AxZ0Um48V8

