Újítsd fel a Samsunggal fűtési rendszered!

Vezéreld kényelmesen a fűtést!

Ha egy lakásfelújítás során otthonunkat nemcsak megszépítjük, hanem modernizáljuk is, ezért fontos szempont, hogy a fűtési rendszerünk is korszerű legyen. A Samsung EHS Mono R290 hőszivattyú a SmartThings[1] alkalmazás segítségével könnyedén beépíthető az okosotthon-rendszerekbe. A SmartThings segítségével beállíthatjuk, hogy a fűtés akkor induljon el, amikor éppen hazafelé tartunk, vagy ellenőrizhetjük, nem felejtettük-e bekapcsolva, amikor elutaztunk. Ez a funkció nemcsak kényelmes, de energiahatékonysági szempontból is kiemelkedő, hiszen így mindig az igényeinkhez igazíthatjuk a fűtési rendszert, elkerülve a felesleges energiafelhasználást.

Tartsd kézben az energiafogyasztást!

A lakásfelújítás nagyszerű lehetőség arra, hogy a fűtési rendszer hatékonyságát is javítsuk és hosszú távon fenntarthatóbbá tegyük otthonunkat. A SmartThings Energy funkciójával a Samsung hőszivattyú energiafelhasználását valós időben követhetjük nyomon. Az intelligens vezérlési lehetőségek – köztük a felhasználói szokások tanulásán alapuló AI Energy energiagazdálkodási üzemmód[2] – segítségével pedig automatikusan csökkenthetjük[3] az energiafogyasztást. Ez lehetővé teszi, hogy fűtési szokásainkat optimalizáljuk, és a felújítási befektetéseink valóban megtérüljenek.

Légy tudatos, megtérül!

Egy lakásfelújítás során nemcsak a belső terek megújítása lehet cél, hanem a fenntartható technológiák alkalmazása is, amely ma már minden felelős döntés alapja. A Samsung EHS Mono R290 hőszivattyú a tudatos felújítóknak is kiváló választás lehet, mivel R290 hűtőközege alacsony globális felmelegedési potenciállal[4] (GWP) rendelkezik, ezáltal jövőbiztos megoldást kínál. A berendezés megbízható teljesítményt nyújt még extrém hideg körülmények között is, akár 75 °C-os melegvizet[5] is képes folyamatosan biztosítani otthonunk fűtéséhez. A megoldás nemcsak szép, de jövőbiztos is, amivel hosszú távon csökkenthetjük háztartásunk karbonlábnyomát.

Válassz csendes megoldást!

A felújítást követően előnyünkre válhat, ha olyan megoldást választunk, amellyel otthonunk csendes, nyugodt és hatékonyan fűtött. A Samsung hőszivattyúját számos innovatív zajcsökkentő technológiával látták el. Ezen felül a 4 fokozatú csendes üzemmód akár 35 dB(A) zajszintet is biztosíthat[6], így garantált a halk működés. Ez különösen előnyös olyan helyeken, ahol fontos a nyugodt környezet megteremtése.

A Samsung EHS Mono R290 hőszivattyú egy korszerű, tudatos és költséghatékony fűtési megoldás, amely nemcsak a mindennapi élet kényelmét szolgálja, hanem különösen felelős választás, ha lakásfelújításba kezdünk. Az energiahatékonyság növelése, a távoli elérést biztosító vezérlési lehetőségek, valamint az alternatív hűtőközeg révén ez a hőszivattyú hosszú távon is fenntartható, gazdaságos és ökológiai szempontból tudatos döntés, amely segíthet minimalizálni otthonunk környezeti lábnyomát.

[1] Elérhető Android és iOS eszközökön. Használatához Wi-Fi kapcsolat és Samsung felhasználói fiók szükséges. Az EHS egység külön Wi-Fi-készletet (MIM-H04N) is igényelhet.

[2] A SmartThings AI Energy energiagazdálkodási üzemmód, amikor a végfelhasználó használja, lehetőséget biztosít, hogy (ismétlődő) felhasználói szokások alapján energiát és/vagy költségeket takarítson meg használati melegvíz-felhasználásával kapcsolatban. Ehhez az üzemmódhoz a rendszerrel kompatibilis Samsung ClimateHub beltéri egység szükséges.

[3] A megtakarításra vonatkozó adatok becslések. A tényleges megtakarítás mértéke többek között az egyedi használati szokásoktól, a villamosenergia árszabásától, és egyéb felhasználási körülményektől függ. Az AI Energy energiagazdálkodási üzemmód befolyásolhatja a termék teljesítményét. A végfelhasználó bármikor kikapcsolhatja az AI Energy üzemmódot.

[4] GWP hűtőközeg szerint: R290 = 3, R32 = 675, R410A = 2088.

[5] Előremenő vízhőmérséklet -10 °C és 35 °C közötti külső hőmérséklet mellett. Az eredmények a tényleges használati körülményektől függően eltérhetnek. Az eredmények a tényleges használati körülményektől függően eltérhetnek.

[6] Az EHS Mono R290 kültéri egységek belső tesztjei alapján. A zajszint mérése a kültéri egység elülső oldalától 3 m-re, visszhangmentes szobában, 7 °C külső hőmérséklet mellett történik. Az eredmények a környezeti feltételek és az egyéni felhasználási mód függvényében eltérhetnek.