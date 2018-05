Megdöbbentő, de ez a térkép az iskolai mészárlásokat mutatja

Legalább tíz halottja és tíz sérültje van a pénteki, Santa Fében történt iskolai lövöldözésnek, amit egy Dimitrios Pagourtzis nevű 17 éves diák követett el. Pagourtzis a 11. osztályba járt, a lövöldözés mellett a szemtanúk szerint csőbombát is dobott több osztályterembe. Időközben újabb amerikai iskolánál történt lövöldözés: péntek este Georgia államban nyitottak tüzet egy intézménynél; egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült.

A The Washington Post az 1999-es Columbine-ban történt lövöldözés óta gyűjti egy adatbázisban az Egyesült Államokban történt hasonló eseteket. A Twitteren tették közzé, hogy a Santa Fében történt volt az idei tizenhatodik iskolai mészárlás az Egyesült Államokban, és még csak május van.

Per Washington Post's school shooting database, the Santa Fe shooting would be the 16th this year, putting 2018 in a tie with 2014 for the highest number of school shootings since Columbine. It's only May. https://t.co/OanDgmFwIx

— Christopher Ingraham (@_cingraham) May 18, 2018