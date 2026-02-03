ukrajnaoroszországszijjártó péterháború
Szijjártó Péter: egyértelmű, hogy ki nyeri az ukrajnai háború

24.hu
2026. 02. 03. 14:49

Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború, ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Bangkokban.

A tárcavezető a thai kollégájával folytatott megbeszélését követően kijelentette, hogy Magyarországnak Thaiföld az egyik fő együttműködési partnere a délkelet-ázsiai térségben, és a két ország között abszolút egyetértés van a legfontosabb kérdésben, ugyanis Budapest és Bangkok is a béke pártján áll.

Kifejtette, hogy még Thaiföldről is látszik, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem egyedül a tárgyalóasztalnál lehet megoldása, ezért a felek határozottan támogatják a békeerőfeszítéseket. „Minél hosszabban tart ez a háború, annál tovább szenvednek az ukrán emberek, annál többen halnak meg, annál jobban lerombolják Ukrajnát, ezért semmi értelme nincs annak, hogy az Európai Unió újabb pénzeket vagy fegyvereket küldjön Ukrajnába” – vélekedett.

„Ezekkel a pénz- és fegyverszállításokkal gyakorlatilag az Európai Unió csak meghosszabbítja a háborút. Elmondtam a külügyminiszter kollégának, hogy Brüsszelben egy háborús fanatizmus uralkodik, s ennek a keretében el akarják vinni az európai emberek pénzét Ukrajnába, de mi, magyarok ezt nem engedjük” – folytatta.

„Elmondtam a külügyminiszter úrnak, hogy a magyar emberek pénzét nem vihetik Ukrajnába, mert mi nem vagyunk hajlandók fizetni egy olyan háborúért, amihez semmi közünk nincsen” – tette hozzá. Majd arra is kitért, hogy ráadásul „egyértelmű”, hogy kinek a győzelmével fog végződni a háború, ezért teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetni, ezzel ugyanis csak meghosszabbítják az öldöklést.

(MTI)

