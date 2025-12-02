lazacfiléauchantermékvisszahívásnkfh
Lazacfilét hívott vissza az Auchan, és kérnek mindenkit, aki ilyet vett, véletlenül se fogyassza el

admin Rugli Tamás
2025. 12. 02. 15:52

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt visszahívta valamennyi forgalomban lévő 100 grammos Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé termékét az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-nek küldött közleményben.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzéskor végzett vizsgálat a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomonköveti.

NKFH

Miért veszélyes a Listeria baktérium?

A hatóság azt kéri, hogy aki a visszahívott termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

A Listeria baktérium a környezetünkben általánosan jelen lévő baktérium, amely élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. Egészséges emberekben sokszor semmilyen tünetet nem vált ki a Listeriával fertőzött élelmiszer fogyasztása. Legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, hetven évesnél idősebb, valamint gyenge immunrendszerű emberek) azonban nagyobb veszélye van a betegség kialakulásának.

A liszteriózist az általános tünetek – láz, hányás, hasmenés, fejfájás – alapján sokszor nehéz megkülönböztetni egyéb élelmiszer-fertőzésektől. Szövődményként agyhártyagyulladás, vérmérgezés alakulhat ki.

