Hadházynak már bűnbánó fideszesek is szivárogtatnak

Egyre több tippet, fülest kap, olykor a kormányzati apparátusból is.

Hadházy Ákos az Azonnalinak általánosságban mondja azt, hogy a hatóságok érdemben nem foglalkoznak a kormánynak kínos korrupciós ügyekkel, titkolóznak, legalapvetőbb kötelességüket sem teljesítik.

A független képviselő példának hozta azt a kormányzati beszerzést, amikor egy szájmaszkot előállító gépsor hirtelen a többszörösére drágult, miközben nem is volt képes az elvárt kapacitásra. Az ügyet a rendőrség és a NAV egymás közt dobálja, a politikailag kényes üggyel nyilvánvalóan egyik sem akar foglalkozni.

Hadházy Ákos továbbra is sérelmezi, hogy a végrehajtói kamara ügyében is nagy a hallgatás. Szerinte Polt Péter legfőbb ügyész azért nem ad információt, mert a kamarai vezető kenőpénzt fogadhatott el a végrehajtási megbízások osztogatásáért, a szálak pedig az Igazságügyi Minisztérium felső szintjéig is nyúlhatnak.

A képviselő egyre több információt, tippet, fülest kap „belsősöktől”, adott esetben az államigazgatás szereplőitől is. Ezt azzal magyarázza, hogy még mindig vannak, akikben erősebb a hazaszeretet, mint a pártlojalitás. Mint mondta, ma már csak az politizál a Fideszben, aki élvezi ennek az előnyeit.

Hadházy Ákos a lakcímbejelentés szabályainak megváltoztatásáról azt mondta, a 2022-es parlamenti választásokon már nem lesznek billegő körzetek, mert a Fidesz pontosan tudja majd, hol dönthet akár 50-100 voks, oda könnyű lesz bejelenteni a megfelelő számú választópolgárt.