Tényleg lebuktatta a CNN egyik munkatársa a nagy Trump-ellenes összeesküvést?

Rejtett kamerás felvételt közölt egy jobboldali szervezet a CNN egyik rendezőjéről, aki azt hitte, randizni megy, miközben minden mondatát felvették. A kérdés, hogy egy férfi magánvéleményét látjuk-e, vagy egy nagy összeesküvés lebuktatását.

Az elmúlt egy hétben egy elég furcsa videósorozat uralta a média jobboldali részét. Egy olyan videóról van szó, amelyet rejtett kamerával készítettek, és amely a videó készítői szerint leleplez egy összeesküvést a CNN hírtelevízió körül.

Újabb rejtett kamerás videóval állt elő a Project Veritas nevű amerikai oknyomozó portál, amelyben ezúttal a CNN műszaki igazgatója, Charlie Chester beszél arról, hogy spekulációs propagandával támadták Donald Trump volt amerikai elnököt – derül ki a V4NA nemzetközi hírügynökség szemléjéből.

– írta erről a videóról az Origo.

De mi hangzik el a felvételeken? A rejtett kamerás felvételeket a Project Veritas nevű szervezet csinálta. A szervezetet egy James O’Keefe nevű jobboldali aktivista alapította és vezeti, és leginkább arról szól a munkájuk, hogy rejtett kamerás felvételekkel próbálnak rajtakapni olyan szervezeteket, amelyeket a jobboldal egyébként is támadni szokott.

O’Keefe korábban is több olyan videót készített, amely kontextusából kiragadva mutat be beszélgetéseket. A legismertebb ilyen egy választójogokért, egészségügyi ellátásért, megfizethető lakhatásért és más társadalmi célokért küzdő civil szervezet, az Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) egyik munkatársával készült. Az O’Keefe által bemutatott videón az látszik, hogy a szervezet egyik tanácsadója segíteni próbál egy magát prostituáltnak és stricinek kiadó párosnak. Valójában O’Keefe és egyik aktivistája kért segítséget abban, hogyan tudnának jelzáloghitelhez jutni. A felvétel később bíróság elé is került, ami kimondta róla, hogy nem történt rajta bűncselekmény. Ennek ellenére a baloldali irányultságú civil szervezet a támogatói nagy részét elvesztette, bár O’Keefe-et beperelték, és végül százezer dollárt fizetett a dolgozóknak.

O’Keefe-et korábban letartóztatták azért, mert engedély nélkül hatolt be egy szövetségi épületbe, hogy egy demokrata szenátorral beszéljen, itt bűnösnek vallotta magát. Szintén félrevezetően vágott felvételeket tett közzé két, korábban az NPR rádiónál magas beosztásban dolgozó vezetővel. A rádiót az Egyesült Államokban alapvetően baloldalinak tartják.

A mostani videó is hasonló módon készült. Charlie Chester, akit műszaki igazgatónak nevez a magyar kormánysajtó, és a Project Veritas videóján alapvetően Directorkét hivatkoznak rá, valójában úgynevezett Technical Director a CNN hírtelevíziónál. Ez nem igazgatói poszt, hanem az adásvezérlő egyik rendezője, aki azért felel, hogy a megfelelő kamerák és bejátszások kerüljenek adásba. A munkakörnek tehát alapvetően nincs semmilyen hírszerkesztői szerepköre. A CNN hivatalos reakciót eddig nem adott, ebből a pozícióból viszont biztosan nem következik, hogy tartalmi szempontból bármiben is beleszólhatna a hírtelevízió adásainak szerkesztésébe.

Chester a Tinder nevű randiappon találkozott egy nővel, akivel többször is találkozott. A nő végig nem mondta el neki, hogy valójában újságíró, és minden találkozójukról felvételeket készített rejtett kamerával. A férfi láthatóan elengedte magát a nő társaságában, ezért sokat beszélt a munkájáról, ami láthatóan érdekelte is a nőt, hiszen folyamatosan kérdezett is róla. Sőt, az egyik videóban az is látszik, hogy a CNN egy másik munkatársa is az asztal körül ül.

A férfi a videóban olyanokat mond, hogy

Nézd meg, mit csináltunk, elzavartuk Trumpot. Száz százalékig biztos vagyok benne, és ki is merem mondani, hogy ha nincs a CNN, nem hiszem, hogy Trumpot kiszavazták volna.

Majd egy vágás után elmondja, hogy azért ment a hírtelevízióhoz dolgozni, hogy ennek részese lehessen.

Chester később azt is elmondja, hogy szerinte a televízió túlreagálta Trump egészségügyi problémáit, és amikor remegett az elnök keze, egészségügyi szakértők sorát hívták be, hogy spekuláljanak róla, miközben Joe Bident állandóan kocogva mutatták, hogy ezzel fiatalosabbnak láttassák.

Itt érdemes megjegyezni, hogy azzal szemben, amit a jobboldali média ír erről, ez nem beismerő vallomás, hanem Chester véleménye. A férfi gyártási oldalon dolgozott a tévénél, nem volt köze a műsorszerkesztéshez, nem ő döntött arról, milyen témák lesznek alaposabban kezelve az adásokban. Chester másik fontos mondata, amire a jobboldal ráugrott, hogy:

Olyan ügyből csináltunk sztorit, amiről nem tudtunk semmit. Szerintem ez propaganda.

A CNN régóta kritika tárgya az Egyesült Államokban és nem csak a jobboldalon. A bírálatnak több része van. Kritizálják például azért, mert sokszor a semmiről beszélnek a műsorokban. A CNN műsorszerkesztésének egyik alapelve az állandó konfliktus és dráma, akkor is, ha nincs mögötte valódi hírérték. Ezért is kezdtek kifejezetten elterjedni a csatornán azok a vitaműsorok, amelyekben két ellentétes véleményt képviselő vendég egymástól teljesen függetlenül üvölti a saját mondanivalóját.

Ugyanakkor bírálják a nem megfelelően alátámasztott sztorik miatt is. A Snowden-üggyel világhírűvé vált Glenn Greenwald már 2019-ben összegyűjtötte a mainstream amerikai sajtó legsúlyosabb „Trump-ügyi” tévedéseit, és a Top10-es gyűjtésben a CNN szerepelt a legtöbbször.

A bírálatok mellett és azok ellenére a CNN sikeres kereskedelmi televízió, amelynek nem célja, hogy a lehető leghiggadtabban átadja a legunalmasabb híreket is. A CNN nézettségét a konfliktus, a generált vita adja, amelynek sokszor tényleg nincs igazán alapja.

Azt érdemes hozzátenni, hogy Trump egészségügyi állapotáról nem sokat lehetett tényszerűen tudni, mert a Fehér Ház soha nem kommunikált részletesen arról, hogy pontosan milyen egészségi állapotban van az elnök. Még azt is késve és nehezen kommunikálták, amikor kórházba került koronavírusos fertőzéssel. Itt tehát a CNN-től tökéletesen kritizálható, de valamennyire megszokott döntés, hogy a témához értő beszélő fejek spekulálnak, vagy jóindulatúan fogalmazva értelmezik és elemzik a híreket. Az elnök egészsége pedig nem csak a nézőket érdeklő, de politikai szempontból is fontos téma. Ettől függetlenül természetesen érdemes és fontos is azt vizsgálni, hogy a CNN pontosan olyan mélységben és súllyal foglalkozott-e azzal, hogy Joe Biden elnök háromszor botlott el, miközben felszállt az Air Force One-ra, mint azzal, amikor Donald Trump túl lassan sétált le egy rámpán.

Chester arról is beszélt a videókon, hogy a csatorna vezetői azt kérték tőle, hogy tegye vissza a képernyőre a koronavírus áldozatainak számát. Szerinte ez azért volt, mert a félelemmel jobban el lehet adni a műsort, és arról is beszélt, hogy a koronavírusjárvány végével újra a klímaváltozás lehet majd az a téma, amellyel a csatorna megrémiszti az embereket.

Ez is tökéletesen jogos kritika lehet valakitől, aki a magánvéleményét mondta el. Lehet vitatkozni olyan szerkesztői döntésekkel, hogy minél prominensebben mutatja-e meg egy csatorna a koronavírus áldozatainak számát, már csak azért is, mert a világon a legtöbben eddig az Egyesült Államokban haltak bele a vírusba. Természetesen arról is lehet kritikát megfogalmazni, ahogy azt Charlie Chester meg is tette, hogy a klímaváltozás lesz-e a jövő legfontosabb kérdése, és annyit kell-e vele foglalkozni, amennyit a tévé tervez. De érdemes hozzátenni, hogy se ő, se más nem tudja, hogy a CNN mennyit tervez ezzel a témával foglalkozni, hiszen, amint már írtuk, Chesternek nincs köze a műsorszerkesztéshez.

A propagandával kapcsolatos állítások viszont sokszor alapvető félreértéseken alapulnak. Régóta látható törekvés, hogy azok a lapok, amelyek gyakran a politika közvetlen irányítása alatt állnak, igyekeznek lerombolni azt a mítoszt, hogy lenne újságírói függetlenség. De itt alapvetően olyan állításokkal vitatkoznak, amelyeket a másik oldal soha nem tett. Az, hogy egy újságnak, tévének, rádiónak van politikai értékvállalása, van ideológiai vonala, nem ugyanazt jelenti, mintha egy konkrét szervezet irányítása alatt működnének, konkrét politikai párt, mozgalom üzeneteit igyekeznének érvényesíteni, a párt éppen megnevezett ellenfeleit és ellenségeit pedig minden eszközzel, éppen a párt elképzelésének megfelelően támadni.

Egyébiránt az átláthatóság ilyen esetekben még a szokásosnál is fontosabb, hiszen ha pontosan tudjuk, mi egy adott újság politikai véleménye egy adott ügyről, sokkal könnyebben el tudjuk dönteni, hogy amit olvasunk, valódi és független vélemény-e, vagy tollbamondott szöveg.

És ha már átláthatóság: a Project Veritas rejtett kamerákkal, hamis név alatt készített felvételt, és a másik fél nem tudta, hogy nem randevún vesz részt, hanem interjút ad, amelyet a fél világ látni fog. Így azt sem tudta, hogy esetleg tetszeleghet-e a véleményénél erősebb állításokkal, vagy figyelnie kell, hogy a valóságnak pontosan megfelelő, felelősségéből és tudásából következő dolgokat mondjon. Ráadásul nem láttuk a videók teljes, vágatlan felvételeit sem, így azt sem tudjuk eldönteni, mi volt az elhangzott felvételek kontextusa. Márpedig ahhoz, hogy Charlie Chester néhány randi alatt elmondott magánvéleményét értelmezni tudjuk, ezeket fontos lenne tudni.