Rogán Antal új rokonságának cége állami banktól kapott hitelt

Az Átlátszó cikke szerint nem csak földvásárlásra kapott hitelt az állami Budapest Banktól Rogán Barbara rokonsága. Az érdekeltségükbe tartozó Ductus Kft. nemrégiben összesen 315 millió forint összegű kölcsönt kapott a Budapest Banktól. Rogán Barbara családtagjai tavaly augusztusban 1/4-1/4 arányú tulajdonrészeket vásároltak az agrártanácsadással foglalkozó Ductus addigi kizárólagos tulajdonosától.

Egy 2020. október 1-i keltezésű jelzálogszerződés szerint, amely a Budapest Bank, valamint a Ductus három tulajdonosa között köttetett, a pénzintézet 2022 szeptemberi lejárattal egy 240 millió forintról szóló eseti kölcsönszerződést, valamint egy 75 millió forintról szóló éven túli beruházási kölcsönszerződést kötött a vállalkozással. A banknak a kamatos törlesztésig zálogjoga van az üzletrészeken.

A lap szeritt a 2020 novemberi álláshirdetések arra utalnak, hogy a Ductus bővíteni készül a tevékenységét. Az egyik ilyen hirdetés szerint több megyében területi képviselőket, valamint olyan felsőfokú végzettségű exportértékesítőket kerestek, akiknek feladata „új, európai partnerkapcsolatok felkutatása a Ductus Kft-hez tartozó gazdák terményeinek értékesítése céljából”.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Rogán Antal harmadik felesége, Rogán Barbara és családja novemberben – nem sokkal házasságkötésük előtt – másfél milliárd forintért kötöttek adásvételi szerződést hatalmas földterületek megvásárlására. A megvásárolt földterületbe beleférne Budapest I., V., VI. és VII. kerülete, vagyis a Várnegyed, a Belváros, Terézváros és Erzsébetváros egyben. A vételár 95 százalékát, azaz 1,5 milliárd forintot pedig az állami tulajdonú Budapest Banktől kapott földvásárlási hitelből fizetik ki. A 444.hu friss cikke szerint valójában még ennél is nagyobb területről és ennél is több pénzről van szó: két újabb szerződés azt bizonyítja, hogy , hogy Rogán apósáék pár héttel a decemberi esküvő előtt még két másik eladótól is vettek 149 hektárnyi földet Rogán Barbara szülőföldjén több mint 182 millió forintért. A vételár 95 százalékát ezekben az esetekben is a Budapest Banktól kapott kölcsöntől fedezték.