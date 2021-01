Az orosz elit nem kér Putyin vakcinájából

Sz. Bíró Zoltán szerint a putyini rendszer betegeskedik, az elnök és Navalnij is aggódhat.

A történész a 168 Órának azt mondja, Vlagyimir Putyinról nem tudni, tényleg beteg-e, de rendszere betegeskedik, több jel utalhat rá, hogy az elnök valóban távozását készíti elő. Sz. Bíró Zoltán emlékeztet rá, hirtelen lett fontos például jogilag „immunizálni”, olyan törvényt hozni, amely szerint egykori elnökök nem büntethetőek, miközben Putyin 2036-ig már akár hatalmon is maradhatna.

A koronavírus Oroszországban is felerősítette a gazdasági és társadalmi problémákat, most üt vissza az is, hogy néhány éve rengeteg egészségügyi dolgozót bocsátottak el. Az ismert Oroszország-szakértő hihetőnek tartja azokat az orosz portálokon megjelenő híreket, amelyek szerint

az orosz elit gazdagabb családjai nagy számban próbálnak nyugati vakcinához jutni. (…) Magyarországra jön a Szputnyik, míg az oroszországi gazdagok Pfizerre ácsingóznak.

Sz. Bíró Zoltán szerint Moszkva egyértelműen politikai okok miatt szállt be a vakcinaversenybe, hogy az ország presztízsét erősítse. A fejlesztés nem volt gond, azok utána jöttek. A kapkodás miatt például a Szputnyik V terítésére tavasszal alapított cég csak decemberben tudta meg, hogy az oltást

mínusz 18 fokos hőmérséklet alatt kell tárolni és szállítani. Néhány hetes tanácstalanság után bejelentették, hogy a vakcina plusz 2 és 8 fok között is szállítható.

A történész szerint a bizonytalanságok dacára a Szputnyik lehet hatékony szer, de megrendelése (eddig Magyarország, Szerbia és Fehérorország regisztrálta) külpolitikai gesztus, a lélegeztetőgépek ügye után pedig az sem tűnik alaptalan feltevésnek, hogy

az orosz és a kínai vakcina azért olyan fontos, mert a vásárlás körülményei, pénzügyi feltételei könnyebben eltitkolhatók.

A történész a korrupció kapcsán arról is beszél, hogy a putyini rendszerrel szembeni elégedetlenséget jelzi a Navalnij-ügy, ami miatt – Lukasenka belarusz elnök példáját látva – joggal aggódhat a Kreml, ahogy az ellenzéki politikus is. A történész szerint filmje után ugyanis Alekszej Navalnij nincs biztonságban Moszkvában.

Putyint évtizedekig olyan emberként próbálták feltüntetni, akitől idegenek a földi hívságok. Ez a mítosz bukott meg a videóval, ami az elnök vagyonának csak egy részét mutatta meg, Putyin pedig hiába tagadta, hogy köze lenne a palotához, hiszen

óvatosabb és rafináltabb annál, hogy bármit a nevére vegyen.

Sz. Bíró Zoltán emlékeztetett rá, hogy az állami média immár a külföldi tirkosszolgálatok embereként emlegeti Navalnijt.